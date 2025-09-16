Неожиданные секреты экономии топлива на 10–15%

Эксперты: спокойная езда и внимание к деталям помогут сократить расход бензина

В условиях постоянно растущих цен на топливо каждый литр на счету.

Многие ошибочно полагают, что расход зависит лишь от технических характеристик автомобиля, однако важную роль играет манера вождения, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Грамотный стиль езды не только сэкономит ваши деньги, но и повысит безопасность на дороге.

Секрет экономии прост: нужно стараться поддерживать постоянную скорость и избегать резких маневров. Злейшими врагами вашего кошелька являются агрессивные разгоны, когда педаль газа утапливается в пол, и последующие за ними резкие торможения. Каждое такое усилие заставляет двигатель жадно поглощать горючее. Плавное и предсказуемое движение, напротив, может снизить потребление топлива до 10–15%.

Не менее важно смотреть далеко вперед, анализируя дорожную ситуацию. Заметив красный сигнал светофора или замедление потока заранее, вы сможете вовремя убрать ногу с педали газа и позволить машине катиться на передаче, не расходуя при этом топливо. Современные инжекторные автомобили полностью прекращают подачу бензина в режиме торможения двигателем.

Дополнительную выгоду принесет банальная внимательность: поддержание правильного давления в шинах, регулярное техническое обслуживание и отсутствие в багажнике ненужного хлама, который утяжеляет машину.