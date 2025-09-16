#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что говорят китайцы про свои же машины: Chery, Geely, Haval
17 сентября
Что говорят китайцы про свои же машины: Chery, Geely, Haval
Опубликован рейтинг по эксплуатации популярных...
Новый закон о локализации такси увеличит цены на услугу
17 сентября
Новый закон о локализации такси увеличит цены на услугу
Жесткие требования к машинам вынудят уйти с...
Toyota Levin
17 сентября
В Сети показали фото еще одной версии Toyota Corolla нового поколения
Китайский Минпром показал фото Toyota Levin...

Неожиданные секреты экономии топлива на 10–15%

Эксперты: спокойная езда и внимание к деталям помогут сократить расход бензина

В условиях постоянно растущих цен на топливо каждый литр на счету.

Рекомендуем
Кроссоверы с некитайскими корнями: чего им не хватает до идеала

Многие ошибочно полагают, что расход зависит лишь от технических характеристик автомобиля, однако важную роль играет манера вождения, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Грамотный стиль езды не только сэкономит ваши деньги, но и повысит безопасность на дороге.

Секрет экономии прост: нужно стараться поддерживать постоянную скорость и избегать резких маневров. Злейшими врагами вашего кошелька являются агрессивные разгоны, когда педаль газа утапливается в пол, и последующие за ними резкие торможения. Каждое такое усилие заставляет двигатель жадно поглощать горючее. Плавное и предсказуемое движение, напротив, может снизить потребление топлива до 10–15%.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Не менее важно смотреть далеко вперед, анализируя дорожную ситуацию. Заметив красный сигнал светофора или замедление потока заранее, вы сможете вовремя убрать ногу с педали газа и позволить машине катиться на передаче, не расходуя при этом топливо. Современные инжекторные автомобили полностью прекращают подачу бензина в режиме торможения двигателем.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Дополнительную выгоду принесет банальная внимательность: поддержание правильного давления в шинах, регулярное техническое обслуживание и отсутствие в багажнике ненужного хлама, который утяжеляет машину.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
Количество просмотров 18
16.09.2025 
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0