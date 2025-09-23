Опередила Францию и Италию: РФ заняла 10-е место среди мировых авторынков

«Автостат»: Россия в августе вошла в топ-10 крупнейших авторынков мира

В августе Россия заняла 10-е место среди крупнейших авторынков мира, обойдя несколько европейских стран в условиях сезонного снижения продаж, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он отметил, что этот месяц является традиционно слабым для продаж легковых автомобилей в Европе из-за отпускного сезона.

В результате на фоне снижения продаж в Великобритании, Франции и Италии Россия смогла опередить эти страны.

На глобальных рынках подобные тенденции не наблюдаются. В августе в десятку крупнейших авторынков вошли Китай (1,995 млн авто, +4,6%), США (1,46 млн авто, +2,3%), Япония (401 тыс. авто, −8,3%), Индия (328 тыс. авто, −7,5%), Бразилия (215 тыс. авто, −3,6%), Германия (207,2 тыс. авто, +5%), Канада (160 тыс. авто, −2,3%), Южная Корея (139 тыс. авто, +9%), Мексика (124 тыс. авто, −3%) и Россия (122 тыс. авто, −17%).

В результате за отчетный период Россия смогла опередить Австралию (103 тыс. авто), Францию (88 тыс. авто), Великобританию (83 тыс. авто) и Италию (67 тыс. авто).

Целиков подчеркнул, что при хороших продажах в оставшиеся месяцы Россия теоретически может обойти Австралию и завершить год на 13-й позиции, хотя в остальных странах продажи уже превышают 1 миллион, и догнать их не представляется возможным.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.