Soueast S06
23 сентября
На российском рынке появится новый полноприводный и мощный кроссовер
В ближайшее время в России состоится премьера...
Dacia Bigster
23 сентября
«Старшего брата» Дастера превратили в настоящий внедорожник за небольшую плату
Тюнинг-ателье Carpoint представило внедорожные...
Skoda Kodiaq RS
23 сентября
Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году
Skoda Kodiaq RS нового поколения дебютирует в...

Опередила Францию и Италию: РФ заняла 10-е место среди мировых авторынков

«Автостат»: Россия в августе вошла в топ-10 крупнейших авторынков мира

В августе Россия заняла 10-е место среди крупнейших авторынков мира, обойдя несколько европейских стран в условиях сезонного снижения продаж, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Он отметил, что этот месяц является традиционно слабым для продаж легковых автомобилей в Европе из-за отпускного сезона.

В результате на фоне снижения продаж в Великобритании, Франции и Италии Россия смогла опередить эти страны.

На глобальных рынках подобные тенденции не наблюдаются. В августе в десятку крупнейших авторынков вошли Китай (1,995 млн авто, +4,6%), США (1,46 млн авто, +2,3%), Япония (401 тыс. авто, −8,3%), Индия (328 тыс. авто, −7,5%), Бразилия (215 тыс. авто, −3,6%), Германия (207,2 тыс. авто, +5%), Канада (160 тыс. авто, −2,3%), Южная Корея (139 тыс. авто, +9%), Мексика (124 тыс. авто, −3%) и Россия (122 тыс. авто, −17%).

В результате за отчетный период Россия смогла опередить Австралию (103 тыс. авто), Францию (88 тыс. авто), Великобританию (83 тыс. авто) и Италию (67 тыс. авто).

Целиков подчеркнул, что при хороших продажах в оставшиеся месяцы Россия теоретически может обойти Австралию и завершить год на 13-й позиции, хотя в остальных странах продажи уже превышают 1 миллион, и догнать их не представляется возможным.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
23.09.2025 
Фото:Depositphotos
