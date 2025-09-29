Экология
Современный экономичный кроссовер вызвал рекордный спрос: известна цена

В Китае кроссовер Wuling Bingo S за сутки заказали 56 тыс. раз

В конце лета в Китае дебютировал новый электрический кроссовер Wuling Binguo S (Bingo S) от SGMW – совместного предприятия SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors. За первые два дня компания зафиксировала рекордное количество предзаказов, о чем сообщила в своих соцсетях.

Согласно китайским СМИ, за 48 часов SGMW получил 55 840 заказов на новый кроссовер, из которых 7250 автомобилей уже были доставлены клиентам. Модель доступна в четырех комплектациях с ценами от 66 800 до 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 779,9 – 931,7 тыс. рублей по текущему курсу.

Wuling Binguo S – компактный пятиместный кроссовер, который, по заявлениям производителя, имеет самый просторный салон в своем сегменте. Его длина составляет 4265 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2610 мм.

Внутри кроссовера установлены 8,88-дюймовая цифровая приборная панель и 12,8-дюймовый «парящий» центральный экран информационно-развлекательной системы.

Wuling Bingo S
Wuling Bingo S

Среди опциональных возможностей можно выделить панорамную крышу, электрорегулировку водительского кресла, подогрев передних сидений, а также боковые зеркала с электроскладыванием и подогревом. Также в автомобиле предусмотрены четыре подушки безопасности, электронная система стабилизации, система удержания в полосе и помощь при старте на уклоне.

Кроссовер оснащен одномоторной силовой установкой TZ180XS275 мощностью 75 кВт (102 л. с.) и питается от аккумулятора емкостью 31,9 или 41,9 кВт·ч. Запас хода зависит от емкости аккумулятора и составляет 325 или 430 километров по циклу CLTC. Кроме того, автомобиль поддерживает быструю зарядку постоянным током, позволяя зарядить аккумулятор с 30% до 80% всего за 35 минут.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
29.09.2025 
Фото:CarNewsChina
