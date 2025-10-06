Эти седаны избегут роста цен из-за нового утильсбора

Топ-10 седанов, которые не подорожают после 1 ноября

В России метод расчета утилизационного сбора может измениться с 1 ноября.

Если проект Минпромторга будет утвержден, сразу после этой даты ожидается рост цен на параллельно ввозимые автомобили.

Тем не менее, машины с мощностью до 160 л.с. смогут избежать значительного подорожания. К таким автомобилям принадлежат различные седаны, активно импортируемые дилерами. Портал Autonews изучил характеристики и ценовые категории этих четырехдверок.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.