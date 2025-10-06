Экология
Эти седаны избегут роста цен из-за нового утильсбора

Топ-10 седанов, которые не подорожают после 1 ноября

В России метод расчета утилизационного сбора может измениться с 1 ноября.

ФАС объяснила рост цен на топливо

Если проект Минпромторга будет утвержден, сразу после этой даты ожидается рост цен на параллельно ввозимые автомобили.

Тем не менее, машины с мощностью до 160 л.с. смогут избежать значительного подорожания. К таким автомобилям принадлежат различные седаны, активно импортируемые дилерами. Портал Autonews изучил характеристики и ценовые категории этих четырехдверок.

Audi A3L. Мотор: 1,5 литра (160 л.с.). Коробка передач: семиступенчатый робот. Привод: передний. Цена: от 4 724 000 руб.
Mazda 3. Мотор: 2,0 литра (158 л.с.). Коробка передач: шестиступенчатый автомат. Привод: передний. Цена: от 3 690 000 руб.
Skoda Octavia. Мотор: 1,4 литра (150 л.с.). Коробка передач: семиступенчатый робот. Привод: передний. Цена: от 3 400 000 руб.
Hyundai Elantra. Мотор: 1,5 литра (115 л.с.). Коробка передач: вариатор. Привод: передний. Цена: от 3 099 000 руб.
Kia Cerato. Мотор: 2,0 литра (150 л.с.). Коробка передач: шестиступенчатый автомат. Привод: передний. Цена: от 2 889 000 руб.
Toyota Corolla. Мотор: 1,2 литра (116 л.с.). Коробка передач: вариатор. Привод: передний. Цена: от 2 814 000 руб.
Kia K3. Мотор: 1,5 литра (115 л.с.). Коробка передач: вариатор. Привод: передний. Цена: от 2 345 000 руб.
Honda Crider. Мотор: 1,0 литра (122 л.с.). Коробка передач: вариатор. Привод: передний. Цена: от 3 390 000 руб.
Chevrolet Monza. Мотор: 1,5 литра (113 л.с.). Коробка передач: шестиступенчатый «робот». Привод: передний. Цена: от 2 280 000 руб.
Nissan Sylphy. Мотор: 1,5 литра, гибрид (136 л.с.). Коробка передач: одноступенчатый автомат. Привод: передний. Цена: от 3 300 000 руб.
Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
