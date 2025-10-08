Хэтчбеку Dacia Spring добавили мощности и прочности. При прежней бюджетной цене

Dacia обновила субкомпактную электрическую модель Spring

Обновленный хэтчбек Dacia Spring 2026 года удивит новыми моторами, улучшенной динамикой и сохранением доступной цены.

После рестайлинга 2024 года, 2026-й станет для субкомпакта Dacia Spring временем настоящей технологической революции, которая скрывается за почти неизменным внешним видом. Главные новшества ждут автомобиль под капотом, или вернее – под кузовом.

Сердцем обновления стала новая литий-железо-фосфатная батарея емкостью 24,3 кВт·ч, которая, несмотря на меньший объем, благодаря грамотному расположению в центре кузова повысила его жесткость. Инженеры также доработали шасси, добавив стабилизаторы поперечной устойчивости и перенастроив подвеску и электроусилитель руля для лучшей управляемости. Вместе с новыми 15-дюймовыми дисками и улучшенной аэродинамикой это делает Spring более устойчивым на дороге.

Dacia Spring

Но настоящая мощь скрывается под капотом, вернее, на месте старых двигателей. На смену скромным 45 и 65 л.с. пришли два новых электромотора, которые теперь развивают 70 и 100 л.с. для версий Spring 70 и Spring 100 соответственно. Это кардинально меняет характер разгона: базовая версия теперь разгоняется до сотни за 10,3 секунды, а топовая – всего за 6,9 секунды. При этом запас хода остался прежним – до 225 км.

Dacia Spring

Заряжать обновленный Spring тоже стало быстрее. Опциональное бортовое зарядное устройство на 40 кВт позволяет восполнить заряд с 20% до 80% всего за 29 минут. Даже со стандартной зарядкой от домашней розетки время полной зарядки сократилось.

Обновленная Dacia Spring будет доступна в комплектациях Essential, Expression и Extreme, хотя только последняя может быть оснащена двигателем мощностью 100 л.с. Несмотря на столь серьезные улучшения, Dacia планирует сохранить ключевое преимущество Spring – демократичную цену – на уровне 16 900 евро (1,6 млн рублей).