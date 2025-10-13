Экология
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Первенец Hyundai для Китая и всего мира выходит на старт

Продажи кроссовера Hyundai Elexio EO с запасом хода 722 км начнутся 16 октября

Первый китайский электромобиль Hyundai – кроссовер Elexio EO – официально сходит с конвейера и выходит на предварительные продажи 16 октября.

Модель, созданная на глобальной платформе E-GMP, уже заявила о себе впечатляющим запасом хода – до 722 километров. Его уникальный дизайн, вдохновленный азбукой Морзе, узнаваем по фирменным квадратным фарам и сквозной световой полосе, а сзади внимание привлекают стильная декоративная накладка и сегментированный стоп-сигнал.

Предусмотрены варианты с передним или полным приводом, а салон встречает водителя 27-дюймовым дисплеем с разрешением 4K, который заменяет большинство физических кнопок. Для удобства здесь предусмотрено 29 отсеков для хранения мелочевки.

Hyundai Elexio EO
Не стоит забывать и о технологической начинке: все системы работают на мощном чипе Qualcomm Snapdragon, обеспечивая молниеносную реакцию интерфейса.

Hyundai Elexio EO
Запуск Elexio EO знаменует важный шаг в реализации стратегии Beijing-Hyundai «В Китае, для Китая и для всего мира». Компания намерена и дальше укреплять свои позиции на рынке, планируя в ближайшие четыре года ежегодно выпускать по два-три новых электромобиля.

Источник:  СarNewsChina
