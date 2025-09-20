Hyundai готовит нового игрока в мире пикапов

Hyundai представит среднеразмерный пикап до 2030 года

До конца десятилетия на американском рынке появится долгожданный среднеразмерный пикап от Hyundai.

Это стратегический шаг бренда по укреплению позиций в одном из самых конкурентных и прибыльных сегментов США. Здесь, как нигде, любят и покупают пикапы.

Опираясь на успех модели Santa Cruz, корейский автогигант намерен бросить вызов маститым конкурентам – Toyota Tacoma, Ford Ranger и Chevrolet Colorado.

Новый пикап обещает стать более крупным и функциональным, идеально отвечая запросам покупателей, ценящих универсальность.

В нем будут сочетаться практичность для работы и буксировки с комфортом для повседневной жизни, что делает его идеальным спутником для активного отдыха, семей и малого бизнеса.

На Дне инвесторов 2025 года компания Hyundai подтвердила планы по выпуску нового среднеразмерного пикапа до 2030 года.

Хотя официальные характеристики новинки Hyundai пока держит в секрете, ясно одно: бренд целенаправленно расширяет свое присутствие в ключевом для Северной Америки сегменте, делая ставку на более широкую клиентскую аудиторию.