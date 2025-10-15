Дешевый хэтчбек Geely будут собирать в Беларуси. Известны цены

В Белоруссии запустили производство популярного в КНР электрокара Geely EX2

Главной новинкой международного автосалона «Моторшоу-2025» в Минске от компании «Белджи» стал электромобиль Geely EX2, собирать который будут в Белоруссии.

Одновременно с презентацией были объявлены стартовые цены: от 44 900 BYN (чуть более 1,2 млн рублей) за базовую версию и 49 900 BYN (около 1,35 млн рублей) за топовую комплектацию.

Как сообщил директор «Белджи» Геннадий Свидерский, в страну уже поступила первая партия из 200 машинокомплектов. На заводе будет вестись крупноузловая сборка: проведены большие работы по локализации модели. Автомобиль был русифицирован и дополнен «теплыми» опциями. Планируется, что ежемесячные продажи будут достигать не менее 500 единиц, при этом экспортировать в Россию машины пока не собираются.

Geely EX2 с габаритами 4135 х 1805 х 1580 мм оснащен электродвигателем мощностью 116 л.с. и аккумулятором на 39,4 кВт·ч.

Производитель видит его массовой моделью в качестве первого автомобиля, в такси или каршеринге. На родине, в Китае, где модель называется Xingyuan, она является лидером продаж среди электрокаров по итогам первого квартала 2025 года.