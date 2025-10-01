#
В Белоруссии начнут выпуск самого популярного в Китае автомобиля

В Белоруссии могут запустить производство популярного в КНР электрокара Geely EX2

На белорусском заводе «Белджи» в Минской области планируется начать выпуск электромобиля Geely EX2, который в Китае известен как Xingyuan. Этот автомобиль является самым востребованным электромобилем и бестселлером на авторынке Китая с января по август 2025 года.

Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

На данный момент EX2 проходит сертификацию для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия.

По информации «Журнал Авто.ру», Geely Xingyuan доступен в Китае уже год, его цена варьируется от 69,8 тыс. до 98,8 тыс. юаней (примерно от 810 тыс. до 1,1 млн рублей). Длина Geely EX2 составляет 4135 мм, а колесная база 2650 мм.

В Китае в базовой версии электромобиль оснащен 79-сильным электромотором, в то время как в более дорогих конфигурациях его мощность достигает 116 л.с.

Geely EX2
Geely EX2

Емкость батареи составляет 30,12 или 40,16 кВт⋅ч, в зависимости от версии, а запас хода составляет 310 км и 410 км соответственно. Длительность экспресс-зарядки от 30% до 80% составляет 21 минут.

Geely EX2
Geely EX2

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  «Китайские автомобили»
Ушакова Ирина
Фото:Geely
01.10.2025 
Фото:Geely
0