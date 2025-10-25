Экология
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
25 октября
25 октября
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
Электромобиль Amberauto A5 производства...
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition
25 октября
25 октября
Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Toyota представит спецверсию Corolla Cross...
Omoda C4
25 октября
Полное переосмысление понятия «кроссовер»: представлена новая модель Omoda
На саммите клиентов брендов Omoda и Jaecoo...

Vistiq: роскошь по-американски завоевывает Европу

Cadillac Vistiq победил в Германии в номинации «Автомобиль года класса люкс»

Легендарный Cadillac, символ американского автопрома с 1902 года, открывает новую главу в Европе.

После триумфа модели Lyriq в прошлом году звание лучшего люксового автомобиля теперь завоевал его старший брат – просторный семиместный Vistiq. Эта победа в жесткой конкурентной борьбе доказывает, что новичок стоимостью чуть менее 100 000 евро имеет все основания бросить вызов признанным европейским фаворитам.

Габариты Vistiq впечатляют: более 5 метров в длину и 2 в ширину, что гарантирует исключительный комфорт для всех пассажиров.

Cadillac Vistiq
Cadillac Vistiq

Внутри – высококачественные материалы, невероятно удобные кресла и широкая цифровая панель. Аудиосистема AKG с технологией Dolby Atmos и 23 динамиками создает по-настоящему захватывающий звук.

При этом Vistiq – это не просто роскошный автомобиль. Его электромотор мощностью 646 л.с. способен разогнать почти трехтонную машину до сотни за 3,7 секунды, хотя главный козырь – это плавность хода. У него легкое рулевое управление и комфортная настройка шасси. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

Эта модель олицетворяет бескомпромиссную роскошь, и ее победа в престижном конкурсе выглядит абсолютно заслуженной, признают немецкие СМИ.

Cadillac Vistiq
Cadillac Vistiq
Cadillac Vistiq
Cadillac Vistiq

Источник:  Auto-Medienportal
Алексеева Елена
Фото:Cadillac
25.10.2025 
Фото:Cadillac
0