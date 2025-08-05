#
В России продают редчайший столетний Cadillac: известна цена

В России появился в продаже уникальный Cadillac Series 341 за 45 млн руб

В России выставили на продажу Cadillac Series 341, которому уже исполнилось 96 лет. Продавец из Москвы просит за него 45 миллионов рублей.

В этом ретромобиле установлен V8 двигатель с объемом 5,6 литра и мощностью 90 л.с. Он укомплектован механической трансмиссией и задним приводом. По информации продавца, пробег автомобиля составляет немного более 52 тысяч километров, он полностью растаможен и зарегистрирован в ГАИ.

Модель Series 341 была представлена в 1927 году и стала преемником Cadillac Series 314. На тот момент предлагалось 15 различных вариантов кузова: от кабриолета с мягким верхом до автомобилей, используемых как катафалки.

Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: Auto.ru

Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
05.08.2025 
Фото:auto.ru
