Пусть ваша машина всегда будет верным спутником: с Днем автомобилиста!

«За рулем» поздравляет всех автомобилистов с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который стал значимым для всех автомобилистов страны.

Праздник возник в результате Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года, а 1 октября 1980 года он был подтвержден указом президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик «О праздничных и памятных днях». В соответствии с этим указом, День автомобилиста, также известный как День водителя, отмечается в последнее воскресенье октября.

Ранее все Советские Социалистические Республики отмечали этот день вместе, но после распада Союза некоторые республики перенесли его, изменили название или даже упразднили. В России же День работников автомобильного транспорта продолжают отмечать ежегодно. Профессия водителя остается одной из самых популярных.

Праздник объединяет не только водителей, но и множество специалистов, помогающих в создании и обслуживании автомобилей – от автослесарей и инженеров до автодизайнеров. День автомобилиста отмечается также всеми любителями автомобилей.

«За рулем» поздравляет своих читателей с этим праздником! Желаем хороших и безопасных дорог, внимательных попутчиков и надежных автомобилей!

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
26.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
