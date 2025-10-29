Экология
Названы самые популярные «параллельные» автомобили с льготной ставкой

«Автостат»: Toyota и Geely стали лидерами «серого» импорта с льготным утильсбором

В сентябре 2025 года физические лица ввезли в Россию по параллельному импорту 17,8 тысячи автомобилей, на которые действуют льготные ставки по утилизационному сбору, сообщает Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат».

Toyota RAV4
Toyota RAV4

В первом осеннем месяце Toyota стала лидером среди иномарок, набрав 18,2% от общего объема импорта.

Кроме того, Toyota второй раз подряд вошла в десятку самых продаваемых автомобилей в России, при этом россияне приобрели 3308 автомобилей этой марки, что на 48,8% больше, чем в предыдущие месяцы.

На втором месте по продажам находится китайский производитель Geely с долей 11,6%. Автомобили этого бренда представлены в России официально. Третью позицию заняла BMW с 9,2%, за ней следуют Kia с 7,1% и Hyundai с 5,9%.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Среди моделей в сентябре рейтинговое положение выглядит так:

  • Geely Monjaro (6,6%);
  • Toyota RAV4 (6,6%);
  • Toyota Highlander (5,9%);
  • Kia Sportage (3,8%);
  • Hyundai Tucson (3,5%).

Министерство промышленности и торговли предложило пересмотреть методику расчета утилизационного сбора, чтобы он определялся не только по объему двигателя, как это делается сейчас, но и по мощности автомобиля. В то же время предлагается сохранить льготную ставку для физических лиц только для автомобилей с двигателями мощностью до 160 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Geely Monjaro
Toyota RAV4
Toyota Highlander
Kia Sportage
Hyundai Tucson

Ушакова Ирина
29.10.2025 
