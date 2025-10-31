Российские водители выбрали лучшие машины прошлых лет

Опрос Fresh: какие автомобили россияне готовы купить снова

Автомобильный портал Fresh провел опрос среди 5672 своих клиентов, чтобы определить, какие автомобили, покинувшие российский рынок, все еще вызывают интерес у потребителей.

Результаты показали, что наиболее желанной моделью стал Ford Focus, за который высказались 23% респондентов, готовых приобрести машину, если бы дилеры Ford продолжали ее продавать в России.

«Хотелось бы по тем же ценам, которые сейчас кажутся нереальными в рублях или долларах», – отметил один из участников опроса.

Ford Focus II

Пик популярности Ford Focus пришелся на второе поколение, которое с 2005 года производили во Всеволожске. Два десятилетия назад новый Ford Focus II продавался по цене от $16 480 (483 тыс. руб.) за седан в топовой комплектации с 2-литровым двигателем. В 2005 году курс доллара составлял примерно 29,3 рубля. Для многих данный автомобиль стал «первой новой иномаркой», «первым автомобилем в кредит» и «первой машиной, в которой не нужно ничего улучшать своими руками».

В 2019 году российское производство Focus было прекращено, а модели третьего поколения уже не смогли составить конкуренцию. Тем не менее, Ford Focus продолжал выпускаться за пределами России до 2025 года.

На втором месте в рейтинге оказалась Lada Priora, возвращение которой на рынок поддержали бы 14% опрошенных. Причинами ее популярности стали ностальгия и воспоминания о первой машине, а также доступность и легкость ремонта.

Lada Priora

Замыкает тройку Skoda Fabia, которую 8% респондентов не отказались бы купить. Особую симпатию россиян завоевала модель второго поколения, производившаяся в Калуге. Fabia известна как компактный и практичный городской автомобиль.

Skoda Fabia

В 2014 году Fabia была заменена более крупной моделью Skoda Rapid. Производство Fabia продолжилось в Европе, однако ее импорт в Россию стал экономически нецелесообразным. В настоящее время в Чехии производится четвертое поколение Фабии.

