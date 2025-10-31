600+ км на одной зарядке — первые изображения нового кроссовера Mitsubishi

Mitsubishi представила новый Eclipse Cross с запасом хода более 600 км

Eclipse Cross – первая полностью электрическая модель Mitsubishi, которую компания выпустит после i-MiEV, первого в мире серийного электромобиля.

Новый Eclipse Cross отличает прогрессивный дизайн, который подчеркнут фирменной решеткой Dynamic Shield.

Двухцветные 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой дополняют характер нового полностью электрического Eclipse Cross.

Для максимального спокойствия клиентов на автомобиль распространяется расширенная гарантия Mitsubishi сроком до 8 лет или 160 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Салон внедорожника – это современное многофункциональное пространство. Водитель получает в распоряжение интуитивные дисплеи и полную интеграцию с сервисами Google, включая навигацию, электронного помощника и развлечения.

Для обеспечения безопасности Eclipse Cross оснащен комплексом из 20 систем помощи водителю, а также полуавтономной системой MI-PILOT, которая делает длительные поездки менее утомительными.

Новый Eclipse Cross будет доступен в двух версиях: на момент запуска аккумуляторная батарея емкостью 87 кВт⋅ч обеспечит запас хода более 600 км, а версия подешевле и с меньшим запасом хода появится в 2026 году.

Производство нового Mitsubishi Eclipse Cross начнется в конце 2025 года во Франции.

