Стало известно, почему в Москве и Питере бросились покупать подержанные авто
31 октября
Стало известно, почему в Москве и Питере бросились покупать подержанные авто
Авто.ру Бизнес: в Москве и СПб автомобили с...
Российские водители выбрали лучшие машины прошлых лет
31 октября
Российские водители выбрали лучшие машины прошлых лет
Опрос Fresh: какие автомобили россияне готовы...
Страховая против водителя — игра по правилам, которых никто не читает
31 октября
Страховая против водителя — игра по правилам, которых никто не читает
«За рулем» показал, как страховщики находят...

600+ км на одной зарядке — первые изображения нового кроссовера Mitsubishi

Mitsubishi представила новый Eclipse Cross с запасом хода более 600 км

Eclipse Cross – первая полностью электрическая модель Mitsubishi, которую компания выпустит после i-MiEV, первого в мире серийного электромобиля.

Есть ли реальная польза от автомобильных очков

Новый Eclipse Cross отличает прогрессивный дизайн, который подчеркнут фирменной решеткой Dynamic Shield.

Двухцветные 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой дополняют характер нового полностью электрического Eclipse Cross.

Для максимального спокойствия клиентов на автомобиль распространяется расширенная гарантия Mitsubishi сроком до 8 лет или 160 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Салон внедорожника – это современное многофункциональное пространство. Водитель получает в распоряжение интуитивные дисплеи и полную интеграцию с сервисами Google, включая навигацию, электронного помощника и развлечения.

Для обеспечения безопасности Eclipse Cross оснащен комплексом из 20 систем помощи водителю, а также полуавтономной системой MI-PILOT, которая делает длительные поездки менее утомительными.

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Новый Eclipse Cross будет доступен в двух версиях: на момент запуска аккумуляторная батарея емкостью 87 кВт⋅ч обеспечит запас хода более 600 км, а версия подешевле и с меньшим запасом хода появится в 2026 году.

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Производство нового Mitsubishi Eclipse Cross начнется в конце 2025 года во Франции.

Источник:  presse.mitsubishi-motors.de
Алексеева Елена
Фото:Mitsubishi
31.10.2025 
Фото:Mitsubishi
Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mitsubishi Eclipse Cross  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.
Недостатки:
Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.
Комментарий:
присматривал авто в салоне.
-2