340 л.с., полный привод: в РФ начались продажи нового немецкого кроссовера

В России вышел в продажу кроссовер Volkswagen Id.Unyx за 5,95 млн рублей

Один из автосалонов в Петербурге выставил на продажу новейший электрокроссовер Volkswagen Id.Unyx 2025 модельного года.

Volkswagen Id.Unyx

Согласно информации из объявления, этот автомобиль был произведен для китайского рынка и импортирован в Россию через параллельный импорт, с уплатой всех необходимых таможенных сборов. Дилер гарантирует, что на данный экземпляр предоставляется двухлетняя сервисная поддержка.

Кроссовер может похвастаться широким набором оснащения, включая бесключевой доступ, камеры кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, панорамный люк, беспроводную зарядку и 21-дюймовые диски.

Volkswagen Id.Unyx

Автомобиль приводится в движение силовой установкой общей мощностью 340 лошадиных сил с полным приводом. Цена Volkswagen Id.Unyx составляет 5 950 000 рублей с учетом 20% НДС.

