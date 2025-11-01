340 л.с., полный привод: в РФ начались продажи нового немецкого кроссовера
Один из автосалонов в Петербурге выставил на продажу новейший электрокроссовер Volkswagen Id.Unyx 2025 модельного года.
Согласно информации из объявления, этот автомобиль был произведен для китайского рынка и импортирован в Россию через параллельный импорт, с уплатой всех необходимых таможенных сборов. Дилер гарантирует, что на данный экземпляр предоставляется двухлетняя сервисная поддержка.
Кроссовер может похвастаться широким набором оснащения, включая бесключевой доступ, камеры кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, панорамный люк, беспроводную зарядку и 21-дюймовые диски.
Автомобиль приводится в движение силовой установкой общей мощностью 340 лошадиных сил с полным приводом. Цена Volkswagen Id.Unyx составляет 5 950 000 рублей с учетом 20% НДС.
Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.