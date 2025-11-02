Популярный бренд анонсировал новый маленький, но просторный городской автомобиль

BYD анонсировал электрический компактный автомобиль K-Car для японского рынка

Компания BYD готовится к премьере нового полностью электрического компактного автомобиля K-Car, предназначенного для японского рынка. Ожидается, что модель будет представлена на Токийском автосалоне 2025 года.

Новый электромобиль выполнен в традиционном стиле японских кей-каров, что подразумевает компактные размеры, короткие свесы и увеличенную колёсную базу.

Поскольку в автомобиле не используется двигатель внутреннего сгорания и применяется полностью электрическая платформа, это позволило увеличить внутреннее пространство без значительного увеличения габаритов кузова.

BYD K-Car

Ранее BYD Japan подтвердила, что презентация модели состоится в конце октября на автосалоне в Токио. Президент компании в Японии Ацуки Тофукудзи указал на растущий спрос на небольшие и экономичные электромобили из-за повышения цен на топливо и сокращения числа автозаправок в сельской местности.

Он отметил, что такие автомобили «идеально подходят для японского образа жизни» и могут заинтересовать покупателей, даже если речь идет о менее известных брендах.

К слову, сегмент K-Car занимает около 40% рынка автомобилей в Японии, а объем его продаж в 2024 году превысит 18 миллиардов долларов.

