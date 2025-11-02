Популярный бренд анонсировал новый маленький, но просторный городской автомобиль
Компания BYD готовится к премьере нового полностью электрического компактного автомобиля K-Car, предназначенного для японского рынка. Ожидается, что модель будет представлена на Токийском автосалоне 2025 года.
Новый электромобиль выполнен в традиционном стиле японских кей-каров, что подразумевает компактные размеры, короткие свесы и увеличенную колёсную базу.
Поскольку в автомобиле не используется двигатель внутреннего сгорания и применяется полностью электрическая платформа, это позволило увеличить внутреннее пространство без значительного увеличения габаритов кузова.
Ранее BYD Japan подтвердила, что презентация модели состоится в конце октября на автосалоне в Токио. Президент компании в Японии Ацуки Тофукудзи указал на растущий спрос на небольшие и экономичные электромобили из-за повышения цен на топливо и сокращения числа автозаправок в сельской местности.
Он отметил, что такие автомобили «идеально подходят для японского образа жизни» и могут заинтересовать покупателей, даже если речь идет о менее известных брендах.
К слову, сегмент K-Car занимает около 40% рынка автомобилей в Японии, а объем его продаж в 2024 году превысит 18 миллиардов долларов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.