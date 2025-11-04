Новый флагманский кроссовер Chery вышел на рынок: в чем его особенности?

Chery представила флагманский кроссовер Fulwin T11 с ценой от 2,14 млн рублей

Chery представила на рынке свой флагманский кроссовер Fulwin T11, который предлагает просторный шестиместный салон и гибридную установку.

Chery Fulwin T11

Модель доступна в четырех комплектациях с ценами от 189 900 до 249 900 юаней (2,14-2,8 млн рублей), а по программе trade-in можно приобрести автомобиль по сниженным ценам – от 179 900 до 239 900 юаней (2,025-2,7 млн рублей).

Средние комплектации носят название Dual IMAX Cinema Edition, подчеркивающее широкий спектр мультимедийных возможностей: на передней панели установлен экран размером 30 дюймов с разрешением 6К, а для задних пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый экран. Также автомобиль оснащен аудиосистемой с мощностью 2880 Вт и звуком формата 7.5.4.2.

Интерьер Chery Fulwin T11

Размеры Fulwin T11 составляют 5205×1998×1800 мм, колесная база равна 3120 мм. Салон автомобиля включает в себя кресло водителя с выдвижной подставкой для ног, 1022 мм пространства для ног во втором ряду и полностью электрические сиденья третьего ряда. Все сиденья можно сложить в кровать длиной 1,8 м с помощью одной голосовой команды.

Объем багажника составляет 1590 литров, а в салоне предусмотрено 40 отсеков для хранения и три зоны климат-контроля. Интерьер отделан 17 квадратными метрами кожи, используется шумопоглощающее стекло и тихие шины.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор с тепловым КПД 45,79%. В заднеприводной версии электромотор выдает 265 л.с., в полноприводной – 469 л.с. Запас хода только на электротяге достигает 220 км, а общий – 1400 км.

Кроссовер получил систему автономного вождения Falcon ADAS с 27 сенсорами и вычислительной мощностью 200 TOPS. Комплекс поддерживает различные функции интеллектуального вождения, такие как автопилот на трассе (Highway NOA) и в городских условиях (City NOA), а также автоматическую парковку.

