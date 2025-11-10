Китайский кроссовер IM LS9 удивил встроенным душем и мощным проектором

Роскошный SUV IM LS9 в первые полчаса продаж собрал 8000 предзаказов

Новый семиместный кроссовер IM LS9, главной «фишкой» которого стал встроенный горячий душ, официально дебютирует в Китае 12 ноября.

Уникальная функция позволяет повесить на задний борт компактную душевую установку. Вода для нее поступает из 10-литрового бака, который всего за 10 минут нагревается до комфортных 45 градусов. Предназначен душ для ополаскивания после активного отдыха.

Под капотом инновационного LS9 гибридная система Stellar, сочетающая 1,5-литровый двигатель и электромоторы суммарной мощностью 390 кВт. Силовая установка выдает внушительный крутящий момент 670 Н·м, что обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 4 секунды. Энергию поставляют два варианта батарей емкостью 52 или 66 кВт·ч - на выбор.

IM Motors LS9

Технологии шасси включают цифровую платформу Lynx 3.0 и двухкамерную пневмоподвеску, а система поворота всех колес на 24° обеспечивает невероятную маневренность с радиусом разворота всего 4,95 метра. За автономное вождение отвечает аппаратная платформа уровня L3: лидар с дальностью действия 300 метров и мощный чип Nvidia Thor, что обеспечивает продвинутую систему помощи водителю уровня L2+.

Дизайн автомобиля выполнен в фирменном стиле IM Motors с закрытой решеткой и сплошной световой полосой. Кроме того, модель оснащена мощным проектором, способным осветить площадку небольшого стадиона.

В салоне расположилась цифровая панель с 27-дюймовым экраном и пассажирским дисплеем. Для комфорта предусмотрены сиденья с массажем и премиальная аудиосистема B&O.

Уже в первые полчаса продаж в Китае было оформлено более 8000 предзаказов на новинку, хотя цены стартуют от 336 900 юаней ($46 800 или 3,8 млн рублей)

