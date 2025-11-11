#
Названы самые ненадежные моторы V6

Топ-5 самых проблемных двигателей V6 в истории

Двигатели V6 всегда воспринимались как удачное сочетание экономичности и мощности, однако их надежность заметно различается. Портал 110km.ru представил список из пяти самых ненадежных «шестерок».

Лидером антирейтинга стал Ford 3.5L Duratec V6, особенности конструкции которого могут создать серьезные проблемы. Внутри мотора расположен водяной насос, и его выход из строя может вызвать утечку охлаждающей жидкости в масло, что приведет к быстрому износу и возможному заклиниванию.

Японский двигатель Honda J35Y6 также имеет недостатки. В 2021 году Honda отозвала около 250 тысяч автомобилей из-за некорректной обработки коленвала, что приводило к быстрому износу шатунов и перегреву. Хотя гарантийный ремонт частично исправил ситуацию, жалобы на мотор продолжают поступать.

Американский Chrysler 3.7L V6, известный благодаря моделям Jeep и Dodge, также имеет проблемы. Самая серьезная из них – неожиданное выпадение клапанных сё дел в результате перегрева, что может привести к детонации или даже разрушению цилиндра. Кроме того, гидрокомпенсаторы в этом моторе часто создают шум, а его работа зависит от качества масла.

Четвертым в списке оказался 3.4-литровый V6 от General Motors, используемый в таких моделях, как Chevrolet Impala и Pontiac Grand Am. Основная проблема – утечка охлаждающей жидкости, из-за которой в систему попадает воздух, что в свою очередь приводит к разъеданию пластиковых прокладок и дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров.

У Toyota также есть один проблемный двигатель – шестицилиндровый Toyota 3VZ-E, известный неудачной системой охлаждения. Локальные перегревы приводят к повреждению прокладок ГБЦ, а владельцы жалуются на снижение мощности и необходимость более частой замены ремня ГРМ.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

