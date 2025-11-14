БРЕНД ГОДА
«Газпромнефть» признана сетью АЗС года
Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть»...
Что залить на зиму? Есть вариант!
Эксперты Gazpromneft напомнили, чем отличается...
Интерьер Tank 300
В РФ обновился хорошо известный рамный внедорожник: цены и комплектации
Бренд Tank озвучил цены на обновленный...

Стартовал финал Премии Бренд Года «За рулем»!

Открыто голосование за категорию «АЗС» в финале Премии Бренд Года «За рулем»

Друзья, настал самый ответственный этап Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» – выбираем лучших из лучших.

Напомним, читатели и подписчики «За рулем» определили по ТОП-10 брендов в каждой номинации.

А сегодня открывается голосование за категорию «АЗС».

  • Назовите самого лучшего по ссылке.
