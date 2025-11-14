Стартовал финал Премии Бренд Года «За рулем»!
Открыто голосование за категорию «АЗС» в финале Премии Бренд Года «За рулем»
Друзья, настал самый ответственный этап Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» – выбираем лучших из лучших.
Напомним, читатели и подписчики «За рулем» определили по ТОП-10 брендов в каждой номинации.
А сегодня открывается голосование за категорию «АЗС».
- Назовите самого лучшего по ссылке.
14.11.2025
