Этот электромобиль можно вообще не заряжать: как такое возможно?
Американская компания Aptera анонсировала начало инженерных испытаний своего электромобиля с солнечными батареями, который способен проезжать до 64 километров в день без подзарядки от сети.
Ожидаемая стоимость этого трёхколёсного транспортного средства составляет примерно 40 000 долларов США. Это событие знаменует переход стартапа от этапа создания ручных прототипов к промышленной сборке, которая будет использована с серийными компонентами.
Испытания проходят на новой контрольной сборочной линии в Южной Калифорнии, которая станет основой для будущего небольшого производства. Для этих целей Aptera применяет высокоточную технику, что позволит оперативно устранять недочёты перед началом серийного выпуска.
Сооснователь компании Крис Энтони подчеркнул, что это важная веха, так как команда впервые собирает электромобиль, следуя полностью промышленной схеме.
Изначально предполагалось, что двухместный электромобиль выйдет в производство в 2021 году, но планы не были реализованы. Электрическая установка неоднократно менялась: в начале планировалось использование привода на колёса от компании Elaphe, однако вследствие различных факторов было решено перейти на более совершенную интегрированную систему электропривода EMR3 от немецкой компании Vitesco. Эта система сочетает в себе синхронный двигатель с постоянными магнитами, инвертор и редуктор, образуя модуль привода «три в одном».
Дата старта производства пока остаётся неопределённой, так как Aptera нуждается в привлечении около 65 миллионов долларов инвестиций.
