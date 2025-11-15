Экология
Этот электромобиль можно вообще не заряжать: как такое возможно?

Aptera анонсировала начало испытаний электромобиля с солнечными батареями

Американская компания Aptera анонсировала начало инженерных испытаний своего электромобиля с солнечными батареями, который способен проезжать до 64 километров в день без подзарядки от сети.

Электромобиль с солнечными батареями Aptera
Электромобиль с солнечными батареями Aptera

Ожидаемая стоимость этого трёхколёсного транспортного средства составляет примерно 40 000 долларов США. Это событие знаменует переход стартапа от этапа создания ручных прототипов к промышленной сборке, которая будет использована с серийными компонентами.

Испытания проходят на новой контрольной сборочной линии в Южной Калифорнии, которая станет основой для будущего небольшого производства. Для этих целей Aptera применяет высокоточную технику, что позволит оперативно устранять недочёты перед началом серийного выпуска.

Электромобиль с солнечными батареями Aptera
Электромобиль с солнечными батареями Aptera
Сооснователь компании Крис Энтони подчеркнул, что это важная веха, так как команда впервые собирает электромобиль, следуя полностью промышленной схеме.

Изначально предполагалось, что двухместный электромобиль выйдет в производство в 2021 году, но планы не были реализованы. Электрическая установка неоднократно менялась: в начале планировалось использование привода на колёса от компании Elaphe, однако вследствие различных факторов было решено перейти на более совершенную интегрированную систему электропривода EMR3 от немецкой компании Vitesco. Эта система сочетает в себе синхронный двигатель с постоянными магнитами, инвертор и редуктор, образуя модуль привода «три в одном».

Дата старта производства пока остаётся неопределённой, так как Aptera нуждается в привлечении около 65 миллионов долларов инвестиций.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
15.11.2025 
