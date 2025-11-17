Новый кроссовер знакомой марки в хорошей комплектации доступен в РФ: цены

В России в продажу вышел Volkswagen Tacqua по цене от 1,85 млн рублей

В РФ продолжают привозить компактный паркетник Volkswagen Tacqua, который уже шестой год выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае. Цены на него на одном из классифайдов стартуют от 1 850 000 рублей.

Наиболее выгодно приобрести новый Volkswagen Tacqua можно, если заказать его из Китая. В компании из Находки предлагают привезти кроссовер R-Line Smart, который оснащен турбомотором мощностью 116 л.с. и 7-ступенчатым роботом DSG, за 1 850 000 рублей.

Новый кроссовер Volkswagen Tacqua предлагает богатое оснащение, которое почти не уступает аналогичным моделям от китайских производителей. В его комплект входят мультируль, цифровая панель приборов, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, панорамная крыша с люком, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров, кондиционер и бесключевой доступ с кнопкой для запуска двигателя.

Все остальные доступные для покупки экземпляры Tacqua предлагаются из наличия. Например, в Краснодаре модель с аналогичным оснащением оценивается в 2 260 000 рублей. В Казани кроссовер в комплектации Joy Smart продается за 2 450 000 рублей и включает опции, такие как камера заднего вида, обогрев передних сидений и заднего стекла, возможность подключения смартфонов через Apple CarPlay, круиз-контроль и парктроники спереди и сзади.

В Волгограде дилер предлагает максимальный вариант по цене 2 600 000 рублей в комплектации Joy Smart, что включает датчики света и дождя, цифровую приборную панель, мультируль, светодиодную оптику, кондиционер и панорамную крышу.

Кроссовер Tacqua по своим размерам меньше уже известных российским водителям моделей Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Его длина составляет 4108 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1589 мм, а колесная база – 2551 мм. Все модели кроссовера оснащены 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 116 лошадиных сил, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом DSG.

