Что с пробкой на российско-казахстанской границе из-за ввоза авто: ответ ФТС

ФТС: на границе между Россией и Казахстаном сейчас нет пробок

В настоящее время на границе между Россией и Казахстаном нет очередей из грузовиков. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

С июня перевозчики начали сообщать об ужесточении контроля на границе, что стало следствием усилившегося внимания к соблюдению обязательств по уплате пошлин и налогов при ввозе товаров в Россию. В сентябре казахстанское издание Orda сообщило о длительных пробках на таможенных переходах, где грузы, направлявшиеся в Россию, проходили тщательную проверку, затягивая процедуру.

24 октября президент Владимир Путин издал указ, отменяющий обязательную маркировку казахстанских товаров, подтверждающей их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), до 10 декабря. По словам представителей ФТС, с полным пакетом документов проверка занимает до восьми минут. По информации «Коммерсанта», остаточный поток проблемных товаров из Казахстана отсортировывают уже на российской стороне.

Товары, прошедшие процедуру выпуска на рынок ЕАЭС, но не получившая обязательной в России маркировки, помещаются на склады временного хранения (СВХ) в России. Получателем должны выступать российские юридические лица, а перевозчики должны иметь письменное уведомление от получателя об обязательстве задекларировать товар.

ФТС уточнила, что получатели товаров обязаны организовать их транспортировку и хранение на СВХ, уведомить Минпромторг о своей организационно-правовой форме и ИНН для маркировки ввезенных товаров. Также они осуществляют маркировку товаров, находящихся на СВХ, осуществляют до 27 декабря декларирование товаров и совершение иных операций.

