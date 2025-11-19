«Главный хит» Китая готовят к продажам у нас!

Хэтчбек Geely EX2 китайской сборки получил право на продажи в России

Электромобиль Geely EX2 китайской сборки получил ОТТС для стран ЕАЭС, сообщает источник.

Таким образом, эти хэтчбеки теперь имеют официальный допуск на авторынки Белоруссии, России, Казахстана, Армении и Киргизии. Напомним, буквально неделей ранее точно такой же автомобиль, но сборки белорусского завода «Белджи», тоже получил разрешение на продажи в ЕАЭС. Все указывает на то, что модель тщательно готовят к выходу на рынок России. Для «Белджи», во многом ориентированном на РФ, такой подход – обычная практика.

Многие модели для России, «прописанные» на «Белджи», зачастую имеют два варианта места сборки: Белоруссия или же Китай, с предварительной доставкой на белорусское предприятие.

Сам по себе хэтчбек Geely EX2 – машинка интересная. На данный момент это самый продаваемый автомобиль на территории Китая, отмечает источник. Габариты скромные: 4135 х 1805 х 1580 мм, то есть это авто размером чуть меньше, чем Lada XRAY. Но начинка – электрическая: электромотор развивает 116 л.с., а заявленный запас хода составляет 395 км.

Как думаете, будет у нас спрос, если реально начнут продавать?

