В России может появиться самый продаваемый автомобиль Китая

Популярный хэтчбек Geely EX2 белорусской сборки получил право на продажи в РФ

Электрический хэтчбек Geely EX2 производства белорусского завода «Белджи» получил ОТТС для стран ЕАЭС, сообщает источник.

Это значит, что с настоящего момента производитель имеет право реализовывать такие машины на территории Белоруссии, России, Казахстана, Армении и Киргизии. Отметим, что около 80% всей выпускаемой под брендом Belgee продукции направляется в РФ, поэтому шансы на то, что Geely EX2 в скором времени будет представлен у российских дилеров марки, весьма высоки.

На данный момент Geely EX2 является самым продаваемым автомобилем на территории Китая.

По габаритам машину можно сравнить с приподнятым хэтчбеком Lada XRAY – китайский хэтч чуть компактнее, имея размеры 4135 х 1805 х 1580 мм. Мощность электромотора составляет 116 л.с., паспортный запас хода – 395 км. В Республике Беларусь модель уже доступна к заказу: две комплектации, цены лежат в диапазоне 44,9-49,9 тысячи белорусских рублей, то есть около 1,1-1,2 млн российских.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
11.11.2025 
