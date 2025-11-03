Завод Belgee практически полностью работает на Россию: подробности об объемах

Сергей Традчик: порядка 80% всей выпускаемой продукции Belgee направляется в РФ

Компания Belgee активно увеличивает производство автомобилей и наращивает свои позиции на международных рынках, особенно в России.

Как отметил главный технолог предприятия Сергей Традчик, порядка 80% всей выпускаемой продукции направляется российским покупателям, также рассматриваются новые возможности для экспорта.

Завод прошёл значительную модернизацию: были внедрены 48 роботизированных комплексов, а также полностью автоматизированы участки окраски и нанесения мастик, что позволяет исключить влияние человеческого фактора.

Belgee X50

Основные изменения произошли в цехах сварки и покраски, где установили новое оборудование и увеличили уровень автоматизации.

По словам Традчика, 2024 год стал настоящим испытанием, поскольку спрос на автомобили значительно возрос, и компании пришлось оперативно увеличить производственные мощности. В прошлом году Belgee произвела более 91 000 автомобилей и планирует в 2025 году превзойти этот результат.

Также среди основных приоритетов компании находится развитие электромобилей. Belgee уже представила электрические модели Geely EX5, Geely EX2 и гибридный вариант Belgee X80.

