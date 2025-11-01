Изменения для автомобилистов с 1 ноября 2025 года: это важно знать

Ноябрьские новости для водителей: долги, омывайка и бесплатная парковка

Ноябрь 2025 года принесет автомобилистам несколько важных изменений. Рассказываем о трех главных новшествах.

Внесудебное взыскание налоговых долгов

С 1 ноября ФНС получает право списывать налоговые задолженности с граждан (по транспортному налогу в том числе) без обращения в суд. Раньше это было возможно только через судебный приказ или решение.

Как это работает: если у вас есть долг, налоговая направит уведомление, и у вас еще будет 30 дней, чтобы его оспорить. Если возражений нет, деньги спишут принудительно. Это не коснется долгов, по которым суды уже вынесли решения. В ФНС уверены, что это ускорит платежи и разгрузит суды.

Что делать? Регулярно проверять личный кабинет на сайте ФНС и уведомления на Госуслугах, чтобы не пропустить претензию и избежать неожиданного списания.

Борьба с нелегальной омывайкой

Также с 1 ноября ужесточается контроль за оборотом метанола, который используется в производстве незамерзающей жидкости. Теперь торговать им смогут только компании, внесенные в специальный госреестр.

Цель – убрать с дорог некачественную и опасную омывайку, которую нелегальные продавцы часто предлагают водителям в зимний сезон. Вероятно, дешевая омывайка «с дорог» исчезнет.

Бесплатная парковка в Москве на праздники

Для жителей и гостей столицы приятная новость – в честь Дня народного единства, 3 и 4 ноября, парковка на улицах города станет бесплатной. Это касается даже зон с повышенным тарифом до 600 рублей в час. Исключение – парковки со шлагбаумами, они будут работать в обычном режиме.

***

Что касается изменений в утилизационном сборе, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, то пока их отложили до 1 декабря 2025 года.

