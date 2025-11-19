Renault выпустила новый экономичный и хорошо оснащенный кроссовер

Renault представила новый кроссовер Austral с ценами от 4,9 млн рублей

Компания Renault представила новый кроссовер Austral и обновила линейку силовых агрегатов.

Вместо прежнего Mild-Hybrid 160 X-Tronic теперь используется новая система Mild-Hybrid 150 X-Tronic. Двигатель прежний – 1,3-литровый бензиновый, но его мощность была снижена с 158 до 149 л.с., в то время как крутящий момент остался на уровне 270 Нм.

Разгон до 100 км/ч теперь занимает 9,9 секунды, что всего на 0,2 секунды медленнее предыдущей версии.

Гибридная модификация E-Tech 150 X-Tronic по-прежнему предлагается в комплектациях Techno и Esprit Alpine. Стоимость осталась на прежнем уровне – 44 590 и 47 490 евро (от 4,19 до 4,46 млн рублей). Несмотря на уменьшение мощности, цена новой mild-hybrid-версии не изменилась.

