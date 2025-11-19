Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Renault выпустила новый экономичный и хорошо оснащенный кроссовер

Renault представила новый кроссовер Austral с ценами от 4,9 млн рублей

Компания Renault представила новый кроссовер Austral и обновила линейку силовых агрегатов.

Renault Austral
Renault Austral

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Вместо прежнего Mild-Hybrid 160 X-Tronic теперь используется новая система Mild-Hybrid 150 X-Tronic. Двигатель прежний 1,3-литровый бензиновый, но его мощность была снижена с 158 до 149 л.с., в то время как крутящий момент остался на уровне 270 Нм.

Разгон до 100 км/ч теперь занимает 9,9 секунды, что всего на 0,2 секунды медленнее предыдущей версии.

Renault Austral
Renault Austral

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Гибридная модификация E-Tech 150 X-Tronic по-прежнему предлагается в комплектациях Techno и Esprit Alpine. Стоимость осталась на прежнем уровне 44 590 и 47 490 евро (от 4,19 до 4,46 млн рублей). Несмотря на уменьшение мощности, цена новой mild-hybrid-версии не изменилась.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  32cars
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 445
19.11.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0