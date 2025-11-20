1139 л.с., 260 км/ч: дебютировал новый европейский премиальный кроссовер

Компания Porsche представила самый мощный Cayenne в истории марки

Porsche представила новый премиум-кроссовер Cayenne, который теперь стал полностью электрическим. Согласно заявлению компании, это не просто электрическая версия традиционного Cayenne с ДВС – автомобиль построен на другой платформе — PPE, которая ранее использовалась для модели Macan Electric.

Электрический Cayenne обладает дизайном, схожим с более компактным Macan, особенно в передней части, где можно заметить фары с четырьмя горизонтальными светодиодами. Интересной деталью является отсутствие радиаторной решетки, что характерно для многих электромобилей, а также агрессивный передний бампер.

По форме Cayenne напоминает традиционный кроссовер с наклонной крышей и приземленным силуэтом, однако он на 130 мм длиннее Macan. В задней части автомобиля представлен совершенно новый дизайн: светящаяся линия с логотипом Porsche занимает центральное место.

Porsche Cayenne Electric

Модель Cayenne Electric будет предложена в двух версиях: простой Electric и более мощной Turbo Electric. Последняя будет иметь максимальную мощность 1139 л.с., которая достигается в специальном режиме, тогда как в стандартном режиме кроссовер выдает 844 л.с. Также предусмотрен промежуточный режим, в котором базовой мощности добавляется еще 173 л.с. Это делает Cayenne Electric самым мощным автомобилем в истории Porsche.

Кроссовер может ускоряться до 60 миль в час (97 км/ч) за впечатляющие 2,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 260 км/ч.

Porsche Cayenne Electric

Стандартный Cayenne Electric выдает 435 л.с. и разгоняется до 60 миль в час за 4,5 секунды, что также является отличным результатом для премиального кроссовера.

Дополнительно автомобиль будет оборудован функцией быстрой зарядки, позволяющей зарядить аккумуляторы с 10% до 80% за 16 минут. Также будет доступны беспроводные системы зарядки, о которых Porsche объявил в начале осени.

Porsche Cayenne Electric

