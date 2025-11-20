Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

1139 л.с., 260 км/ч: дебютировал новый европейский премиальный кроссовер

Компания Porsche представила самый мощный Cayenne в истории марки

Porsche представила новый премиум-кроссовер Cayenne, который теперь стал полностью электрическим. Согласно заявлению компании, это не просто электрическая версия традиционного Cayenne с ДВС – автомобиль построен на другой платформе — PPE, которая ранее использовалась для модели Macan Electric.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Электрический Cayenne обладает дизайном, схожим с более компактным Macan, особенно в передней части, где можно заметить фары с четырьмя горизонтальными светодиодами. Интересной деталью является отсутствие радиаторной решетки, что характерно для многих электромобилей, а также агрессивный передний бампер.

По форме Cayenne напоминает традиционный кроссовер с наклонной крышей и приземленным силуэтом, однако он на 130 мм длиннее Macan. В задней части автомобиля представлен совершенно новый дизайн: светящаяся линия с логотипом Porsche занимает центральное место.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Модель Cayenne Electric будет предложена в двух версиях: простой Electric и более мощной Turbo Electric. Последняя будет иметь максимальную мощность 1139 л.с., которая достигается в специальном режиме, тогда как в стандартном режиме кроссовер выдает 844 л.с. Также предусмотрен промежуточный режим, в котором базовой мощности добавляется еще 173 л.с. Это делает Cayenne Electric самым мощным автомобилем в истории Porsche.

Кроссовер может ускоряться до 60 миль в час (97 км/ч) за впечатляющие 2,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 260 км/ч.

Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric

Стандартный Cayenne Electric выдает 435 л.с. и разгоняется до 60 миль в час за 4,5 секунды, что также является отличным результатом для премиального кроссовера.

Дополнительно автомобиль будет оборудован функцией быстрой зарядки, позволяющей зарядить аккумуляторы с 10% до 80% за 16 минут. Также будет доступны беспроводные системы зарядки, о которых Porsche объявил в начале осени.

Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Porsche
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Porsche
Количество просмотров 128
20.11.2025 
Фото:Porsche
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche Cayenne (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Porsche Cayenne  2013
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Потрясающий звук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Топово звучит!
+2