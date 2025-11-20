Названы причины потери интереса китайских брендов к российскому рынку

Китайские концерны снизили поставки машин в РФ после двух лет лидерства

Стремительный рост поставок сменился резким спадом на 58% за три квартала 2025 года – до 357,7 тысячи машин (данные Китайской ассоциации легковых автомобилей), а Россия уступила Мексике и ОАЭ статус главного экспортного направления для китайского автопрома.

Эпоха «легких денег» для автопроизводителей из Поднебесной завершилась. Аналитик Tidenews связывает снижение экспорта с совокупностью факторов.

Осенью 2024 года российские власти резко, на 70–85%, повысили утилизационный сбор, а с января 2025-го импортные пошлины взлетели до 20–38%. Налоговая нагрузка быстро съела ценовое преимущество китайских моделей. Одновременно закрылся канал «серого» импорта через Казахстан, который прежде позволял минимизировать платежи. С апреля 2024 года реэкспортные машины стали облагать полной пошлиной, что сделало схему невыгодной.

Спрос на автомобили внутри России также снизился. Высокая ключевая ставка в 21% подняла стоимость автокредитов до 30% годовых, а средняя цена машины достигла 3,35 млн рублей.

В таких условиях даже лояльные покупатели стали откладывать приобретение авто. На фоне этого продолжают ходить упорные слухи о возвращении западных брендов, хотя они пока не подтверждаются официальными заявлениями компаний.

Таким образом, период рекордных поставок, когда в 2024 году в Россию ввезли около 1,2 млн китайских автомобилей, завершился. Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года Китай сохранит заметное присутствие на рынке, однако объемы продаж уже не достигнут прежних максимумов.

