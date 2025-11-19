#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Назван самый крупный в мире продавец автомобилей

Yicai: КНР становится крупнейшим в мире экспортером автомобилей третий год подряд

Китай, вероятнее всего, удержит титул крупнейшего экспортера автомобилей в мире – третий год подряд, как сообщает Yicai.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Причиной этому являются активные поставки китайских электрокаров за границу.

Япония занимала позицию крупнейшего мирового экспортера автомобилей с 1980 года, но в 2023 году ее обошел Китай.

Ожидается, что КНР продолжит свое лидерство и в 2025 году. За первые три квартала экспорт автомобилей из Китая составил 4,95 млн единиц, тогда как Япония экспортировала 3,06 миллиона.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа отметил, что электромобили стали ключевым фактором в увеличении экспорта: средний ежемесячный объем экспорта в прошлом году составлял около 100 тыс. единиц, а в 2023 году он удвоился, достигнув примерно 200 тыс. единиц в месяц.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Российский рынок демонстрирует активный рост продаж китайских автомобилей. За первые восемь месяцев этого года в Европе зарегистрировали 430 тыс. новых китайских машин, что на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 379
19.11.2025 
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0