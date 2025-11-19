Назван самый крупный в мире продавец автомобилей

Yicai: КНР становится крупнейшим в мире экспортером автомобилей третий год подряд

Китай, вероятнее всего, удержит титул крупнейшего экспортера автомобилей в мире – третий год подряд, как сообщает Yicai.

Причиной этому являются активные поставки китайских электрокаров за границу.

Япония занимала позицию крупнейшего мирового экспортера автомобилей с 1980 года, но в 2023 году ее обошел Китай.

Ожидается, что КНР продолжит свое лидерство и в 2025 году. За первые три квартала экспорт автомобилей из Китая составил 4,95 млн единиц, тогда как Япония экспортировала 3,06 миллиона.

Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Чэнь Шихуа отметил, что электромобили стали ключевым фактором в увеличении экспорта: средний ежемесячный объем экспорта в прошлом году составлял около 100 тыс. единиц, а в 2023 году он удвоился, достигнув примерно 200 тыс. единиц в месяц.

Российский рынок демонстрирует активный рост продаж китайских автомобилей. За первые восемь месяцев этого года в Европе зарегистрировали 430 тыс. новых китайских машин, что на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

