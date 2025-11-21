В России упали продажи этих автомобилей

«Автостат»: продажи пикапов в России снизились на 33%

В октябре 2025 года в России было продано 2 325 новых пикапов, что на 33,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время общие продажи автомобилей в стране сократились лишь на 3,2% в ту же осень. Эксперты отмечают, что снижение продаж новых пикапов продолжается уже восемь месяцев с марта.

Лидирующая позиция в этом сегменте принадлежит китайскому бренду JAC, который реализовал 599 пикапов, что составило 25,7% от общего объема продаж. На втором месте оказался китайский производитель Great Wall с 346 единицами, а замыкает тройку лидеров Changan с 277 проданными пикапами.

Американский бренд RAM, не имеющий официального представительства в стране, занял четвертое место с 234 единицами, а отечественный Sollers закрыл пятерку лидеров с 226 проданными автомобилями.

Напомним, что российский УАЗ уже второй месяц подряд не входит в топ-5. Наиболее популярной моделью пикапа в октябре стал JAC T9 с 477 проданными экземплярами, следом идут Changan Hunter Plus и Great Wall Poer с 277 и 267 зафиксированными продажами соответственно.

Также в пятерку вошли RAM 1500 с 234 единицами и УАЗ «Пикап» с 207. За 10 месяцев 2025 года в России было продано 17,5 тыс. новых пикапов, что на 27% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

УАЗ Пикап

