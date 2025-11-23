#
Названы китайские машины с лучшей остаточной стоимостью

«Автостат» перечислил 5 китайских авто с лучшей остаточной стоимостью

В ходе исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» эксперты агентства «Автостат» определили китайские модели, которые лучше сохраняют свою стоимость по итогам третьего квартала 2025 года.

Выяснилось, что кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией занимает лидирующую позицию, с индексом Residual value, в среднем, 82,4% спустя три года после покупки в третьем квартале 2022 года.

Второе место занял кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ) с показателем 79,2%. Тройку замыкает Bestune T77 (1,5 л; МКП), на счету которого 77,3%.

Также в пятерке оказались полноприводный кроссовер Geely Atlas (2,4 л; АТ) с 76,8% и лифтбек JAC J7 (1,5 л; АТ) с результатом 76,2%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

JAC S3
Changan CS35
Bestune T77
Geely Atlas
JAC J7
Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
23.11.2025 
