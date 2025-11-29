Chery выпустит новый компактный кроссовер с богатым оснащением
Chery анонсировала новый компактный кроссовер Tiggo 5L, который выйдет на рынок Китая в 2026 году.
Автомобиль, известный под кодовым именем T1Q, уже попал в объективы шпионских камер. По информации портала Autohome, он будет позиционироваться как младший брат недавно обновленного Tiggo 8.
Интерьер T1Q оформлен в стиле, схожем с более крупной моделью. В центре панели разместится вертикальный сенсорный экран, под ним будет находиться небольшая панель с физическими кнопками.
Салон оснащен беспроводной зарядкой, рычагом переключения передач в стиле пианино и многофункциональным трехспицевым рулевым колесом.
Снаружи T1Q демонстрирует дизайн, соответствующий линии Tiggo 8, с раздельными фарами и решеткой радиатора с радиальным узором, дополненной широким нижним воздухозаборником. Задняя часть включает монофонарь.
Автомобиль будет построен на модульной платформе Chery T1X, позволяющей оснащать его как 1,5-литровым турбомотором, так и подключаемой гибридной силовой установкой. Ожидается, что Tiggo 5L займет место в модельной линейке ниже Tiggo 8, оставаясь при этом со схожими элементами дизайна и технологиями.
