Машина российской сборки впервые стала лидером сегмента

Zeekr уступил лидерство в классе электромобилей калининградскому Amberauto

Электромобили в России по понятным причинам продолжают проигрывать конкуренцию гибридам: если вторых за октябрь было продано 9606 единиц, то первых – лишь 1624.

Но вот внутри этого скромного сегмента произошла без малого революция: казавшийся вечным лидер Zeekr во второй осенний месяц уступил по продажам отечественному Amberauto. Напомним, под этим брендом на калининградском «Автоторе» собирают электрические седаны Amberauto A5, клон китайского JMEV GSE. О причинах его внезапной популярности «За рулем» уже рассказывал – после длительного кризиса продаж производитель «уронил» цены до 1,6 млн рублей.

По данным на начало декабря 2025 года, в РФ реализовано 1115 единиц Amberauto A5, складские запасы практически распроданы. Весной 2026 года модель ожидает рестайлинг.

Источник:  Автомаркетолог
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2072
07.12.2025 
