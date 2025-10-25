«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
Электромобиль Amberauto A5 производства «Автотора» пройдет рестайлинг
Электрический седан A5 из линейки Amberauto пройдет «небольшой, но заметный» рестайлинг, сообщает источник.
Детали обновления внешности пока не сообщаются. Напомним, Amberauto A5 – это клон китайской модели JMEV GSE, спроектированной при участии Renault. Сборка налажена на калининградском заводе «Автотор».
Некоторое время продажи буксовали, но в августе 2025 года завод объявил большие скидки, в результате чего машины начали продаваться по цене от 1,6 млн рублей.
Так Amberauto A5 выглядит в своем нынешнем исполнении
К настоящему моменту все складские запасы Amberauto A5 распроданы, пишет источник. А рестайлинговые машины должны появиться весной 2026 года.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Источник: Автовзгляд
25.10.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Амберавто A5
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!