Экология
Стильный и недорогой: «Автотор» готовит новую модель

Автовзгляд: на «Автоторе» готовят старт производства электрохэтчбека JMEV EV3

Распродав с большими скидками складские запасы электромобилей Amberauto A5, «Автотор» готовит запуск следующей модели, сообщает источник по собственным данным.

Ожидается, что уже к середине лета 2026 года с конвейера калининградского предприятия сойдет новая модель – переименованный китайский компакт-хэтчбек JMEV EV3. Габариты этого автомобиля составляют 3720х1640х1535 мм при колесной базе 2390 мм. Клиренс – 170 мм. Паспортный пробег на одном заряде – 330 км. Как сообщает «Автопоток», в исполнении «Автотора» модель будет именоваться Amberauto A3.

JMEV EV3 – это бюджетный электрокар, и, по прогнозам, цена его российской версии должна оказаться ниже, чем у еще одной ожидаемой электрической новинки, российского электромобиля Атом. Напомним, примерный ценовой сегмент Атома – 3-4 млн рублей. Но российская машина заметно крупнее нового детища «Автотора» – длина кузова Атома составляет 3995 мм

Источник:  Автовзгляд
Иннокентий Кишкурно
23.10.2025 
