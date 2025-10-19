Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Атом официально представят в столице — известно, где и когда

Электромобиль Атом в цвете «Герц» экспонируется в самом центре Москвы

Образец электромобиля Атом в цвете «Герц» выставили у здания ВЭБ.РФ по адресу: Воздвиженка, дом 10, сообщает пресс-служба проекта.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Экспозиция стартовала 16 октября и продлится до конца декабря, уточняют в компании. Сообщается также, что на обозрение выставлен не функциональный прототип Атома, а инсталляция в натуральную величину (масштаб 1:1) для демонстрации дизайна экстерьера. Напомним, что Атом показывали в столице еще в августе – тогда на Московском транспортном электрофестивале «засветился» именно функциональный прототип из предсерийной партии.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Подготовка серийного производства Атома идет на заводе «Москвич», а первые товарные автомобили, по уточненным данным, должны сойти с конвейера до конца 2025 года.

Источник:  АТОМ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4927
19.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0