Атом официально представят в столице — известно, где и когда

Электромобиль Атом в цвете «Герц» экспонируется в самом центре Москвы

Образец электромобиля Атом в цвете «Герц» выставили у здания ВЭБ.РФ по адресу: Воздвиженка, дом 10, сообщает пресс-служба проекта.

Экспозиция стартовала 16 октября и продлится до конца декабря, уточняют в компании. Сообщается также, что на обозрение выставлен не функциональный прототип Атома, а инсталляция в натуральную величину (масштаб 1:1) для демонстрации дизайна экстерьера. Напомним, что Атом показывали в столице еще в августе – тогда на Московском транспортном электрофестивале «засветился» именно функциональный прототип из предсерийной партии.

Подготовка серийного производства Атома идет на заводе «Москвич», а первые товарные автомобили, по уточненным данным, должны сойти с конвейера до конца 2025 года.