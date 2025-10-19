Атом официально представят в столице — известно, где и когда
Электромобиль Атом в цвете «Герц» экспонируется в самом центре Москвы
Образец электромобиля Атом в цвете «Герц» выставили у здания ВЭБ.РФ по адресу: Воздвиженка, дом 10, сообщает пресс-служба проекта.
Экспозиция стартовала 16 октября и продлится до конца декабря, уточняют в компании. Сообщается также, что на обозрение выставлен не функциональный прототип Атома, а инсталляция в натуральную величину (масштаб 1:1) для демонстрации дизайна экстерьера. Напомним, что Атом показывали в столице еще в августе – тогда на Московском транспортном электрофестивале «засветился» именно функциональный прототип из предсерийной партии.
Подготовка серийного производства Атома идет на заводе «Москвич», а первые товарные автомобили, по уточненным данным, должны сойти с конвейера до конца 2025 года.
