Атому настроили мультимедийку — теперь точно готов к выпуску?

Электромобиль Атом прошел калибровку аудиосистемы и голосового помощника

Стартап «Атом» отчитался о завершении настройки мультимедийной системы и голосового ассистента перспективного российского электромобиля.

Всю работу провели в акустической лаборатории Центра сертификации микроэлектроники, и вот что именно сделали:

Аудиосистема – калибровка для комфортного звучания медиаконтента (музыка и уведомления);

– калибровка для комфортного звучания медиаконтента (музыка и уведомления); Громкая связь – отладка, добавление технологии шумоподавления, настройка АЧХ;

– отладка, добавление технологии шумоподавления, настройка АЧХ; Голосовой ассистент – настройка разборчивости речи, проверка на ключевые фразы, оценка скорости отклика.

Напомним, голосовой ассистент в Атоме позволит управлять многими функциями – от климат-контроля до открытия дверей и окон.

В пресс-службе проекта говорят, что основная цель проведенной настройки состояла в том, чтобы «вывести взаимодействие с автомобилем на новый уровень и создать для будущих владельцев Атома современный, интуитивный и технологичный пользовательский опыт». По уточненным данным (изначально назывался июнь 2025 года), серийное производство Атомов на заводе «Москвич» стартует до конца 2025 года.