Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Атому настроили мультимедийку — теперь точно готов к выпуску?

Электромобиль Атом прошел калибровку аудиосистемы и голосового помощника

Стартап «Атом» отчитался о завершении настройки мультимедийной системы и голосового ассистента перспективного российского электромобиля.

Рекомендуем
За какими двигателями будущее? Вы удивитесь!

Всю работу провели в акустической лаборатории Центра сертификации микроэлектроники, и вот что именно сделали:

  • Аудиосистема – калибровка для комфортного звучания медиаконтента (музыка и уведомления);
  • Громкая связь – отладка, добавление технологии шумоподавления, настройка АЧХ;
  • Голосовой ассистент – настройка разборчивости речи, проверка на ключевые фразы, оценка скорости отклика.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, голосовой ассистент в Атоме позволит управлять многими функциями – от климат-контроля до открытия дверей и окон.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В пресс-службе проекта говорят, что основная цель проведенной настройки состояла в том, чтобы «вывести взаимодействие с автомобилем на новый уровень и создать для будущих владельцев Атома современный, интуитивный и технологичный пользовательский опыт». По уточненным данным (изначально назывался июнь 2025 года), серийное производство Атомов на заводе «Москвич» стартует до конца 2025 года.

Источник:  АТОМ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 855
12.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0