Названо количество предзаказов на электромобиль Атом

Иваненкова: Атом — настоящий гаджет на колесах, и он будет востребован

Количество предзаказов на отечественный электромобиль Атом превысило 105 тысяч, сообщила в ходе выставки «Иннопром. Беларусь 2025» руководитель отдела пиара бренда «Атом» Анастасия Иваненкова.

По ее словам, ориентировочная стоимость автомобиля – 3-4 млн рублей без учета субсидии для частных лиц, которая составит примерно 925 тыс. рублей. В данный момент идет окончательный расчет цен на Атом. Объем производства пока тоже точно не определен, но старт сборки на заводе «Москвич» должен состояться до конца текущего года, подтвердила Иваненкова.

Она также отметила, что автомобиль будет оснащен собственной операционной системой с интегрированными интерфейсами: дополненная реальность на лобовом стекле, сенсорный дисплей на руле, голосовой помощник.

В комплектации также будет усовершенствованная система помощи водителю с 17 функциями – в том числе функциями удержания в полосе и автоматической парковки, рассказала Анастасия Иваненкова. Запас хода электромобиля составит 500 км, а от 20 до 80% можно будет зарядиться за 25 минут.

Напомним, сборка Атомов организуется на заводе «Москвич», уровень локализации на старте производства должен составить 65-70%.