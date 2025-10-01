Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые дорогие б/у машины, купленные на «Авито Авто» в этом году
1 октября
Названы самые дорогие б/у машины, купленные на «Авито Авто» в этом году
«Авито Авто» назвал самые дорогие подержанные...
Вне зависимости от типа обивки сиденья быстро просиживаются и теряют форму: ветшает и осыпается поролоновая набивка.
1 октября
Популярный «китаец» нашей сборки: надежный? Какой ресурс у агрегатов?
Названы типичные неисправности кроссовера Haval...
Что происходит на АЗС России?
1 октября
Что происходит на АЗС России?
Названы причины роста цен и длинных очередей на...

Названо количество предзаказов на электромобиль Атом

Иваненкова: Атом — настоящий гаджет на колесах, и он будет востребован

Количество предзаказов на отечественный электромобиль Атом превысило 105 тысяч, сообщила в ходе выставки «Иннопром. Беларусь 2025» руководитель отдела пиара бренда «Атом» Анастасия Иваненкова.

Рекомендуем
Закат рынка электромобилей — что происходит

По ее словам, ориентировочная стоимость автомобиля – 3-4 млн рублей без учета субсидии для частных лиц, которая составит примерно 925 тыс. рублей. В данный момент идет окончательный расчет цен на Атом. Объем производства пока тоже точно не определен, но старт сборки на заводе «Москвич» должен состояться до конца текущего года, подтвердила Иваненкова.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Она также отметила, что автомобиль будет оснащен собственной операционной системой с интегрированными интерфейсами: дополненная реальность на лобовом стекле, сенсорный дисплей на руле, голосовой помощник.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В комплектации также будет усовершенствованная система помощи водителю с 17 функциями – в том числе функциями удержания в полосе и автоматической парковки, рассказала Анастасия Иваненкова. Запас хода электромобиля составит 500 км, а от 20 до 80% можно будет зарядиться за 25 минут.

Напомним, сборка Атомов организуется на заводе «Москвич», уровень локализации на старте производства должен составить 65-70%.

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Виталий Смольников/ТАСС
Количество просмотров 9
01.10.2025 
Фото:Виталий Смольников/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0