Эти машины исчезнут из России после введения нового утильсбора
Процедуру техосмотра в России ждут большие перемены: подробности
Электромобиль Атом официально разрешен к продажам

Российский электромобиль Атом получил Одобрение типа транспортного средства

Перспективный электромобиль Атом получил российское Одобрение типа транспортного средства. Исходя из документа, официальное название модели – КАМА-2185.

В документе указывается также, что модель будет доступна в двух модификациях – основная КАМА-2185 и версия для такси КАМА-21852. Главное отличие таксомотора от базовой модели – у него отсутствует правое переднее сиденье, вместо которого организована площадка для багажа. Получение ОТТС означает, что с настоящего момента модель может официально продаваться на территории России.

Компоновка Атома для такси; в галерее ниже – компоновка основной версии
Компоновка Атома для такси; в галерее ниже – компоновка основной версии
Как накануне сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в продажу Атом выйдет в 2026 году.

Он выразил надежду, что до конца 2025 года начнется промышленный выпуск Атома на заводе «Москвич», похвалил автомобиль за современность и, вместе с тем, отметил, что еще «есть над чем работать», в частности «вопросы к некоторым кнопкам и органам управления». Напомним, проект Атом ведется с 2021 года, первый прототип показан в мае 2023 года в Москве. Планировалось начать производство в июне 2025 года, но затем срок отодвинули на вторую половину года.

Компоновка Атома для такси; в галерее ниже – компоновка основной версии
Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
26.09.2025 
