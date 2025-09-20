Три в одном: как устроен движок у Атома?

Экология
Лада или Москвич? — Несколько подсказок для покупателя

Сообщается, что в Атоме будет использоваться интегрированный электропривод (ИЭП), объединяющий три узла:

  • электромотор с применением технологии плоского провода hairpin для обмотки статора;
  • инвертор, преобразующий постоянный ток от батареи в переменный для питания двигателя и управляющий его работой;
  • редуктор, передающий крутящий момент на колеса.
Это решение, разработанное при участии ГК «Росатом», позволило снять 20% веса по сравнению с аналогичной системой из разрозненных компонентов, отмечает пресс-служба. Кроме того, по сравнению с «неинтегрированной» силовой установкой, ИЭП на 30% дешевле в производстве, а КПД его составляет 97%.

Такие ИЭП будут делать серийно на мощностях ГК «Росатом» в городе Грязи (Липецкая область), причем со временем процесс сборки будет меняться. Начнут с крупноузловой и постепенно будут локализовывать литые корпусные детали, процессы тестирования и загрузки ПО, создадут центр компетенций. А на втором этапе – локализуют компоненты основных узлов и производство электроники.

Что ж по Атому остается все меньше технических вопросов, осталось лишь дождаться объявления даты старта производства и цен...

Источник:  АТОМ
Иннокентий Кишкурно
20.09.2025 
