Коробка, которая не даст мотору заглохнуть — на какие машины ставили такую?

«За рулем» рассказал об особенностях трансмиссии автомобиля ГАЗ‑12 (ЗИМ)

Автомобиль ГАЗ ‑ 12 (ЗИМ), выпускавшийся с 1950 по 1959 год, был оснащен механической трехступенчатой коробкой передач и сцеплением с гидромуфтой.

Благодаря муфте жесткой механической связи между двигателем и колесами не было. Заводская инструкция предписывала трогаться с места на второй передаче и только в плохих дорожных условиях использовать первую.

Кроме того, гидравлическая муфта не давала возможности двигателю заглохнуть при снижении скорости движения вплоть до полной остановки машины.

