Наш ЗИМ и новинки 1950‑х из Европы и США — кто круче?

Названо преимущество ГАЗ‑12 ЗИМ над западными ровесниками-одноклассниками

Начало 1950‑х – время бурного подъема мирового автопрома после окончания Второй мировой войны. В эти годы начали производство новых представительских автомобилей, включая конструктивно интересный советский ГАЗ‑12 ЗИМ.

ГАЗ‑12 ЗИМ 

  • Длина 5530 мм
  • Колесная база 3200 мм
  • Снаряженная масса 1800 кг

Семиместный седан.

  • Двигатель рядный, 6‑цилиндровый
  • Рабочий объем 3,5 л (81×110 мм)
  • Степень сжатия 6,7
  • Мощность 90 л. с. при 3600 об/мин

Для автомобиля такого класса мощности мотора, в основе которого лежал предвоенный агрегат Dodge, было, конечно, мало. Но иного варианта у Горьковского автозавода не было.

Важная особенность ГАЗ‑12 – несущий кузов. По сути, аналогов со столь длинной базой и без рамы у советского седана не было. Тем не менее, масса немного выше, чем у одноклассников.
Передняя подвеска – независимая, пружинная, с рычажными амортизаторами, рычаги которых одновременно выполняли функцию верхних рычагов подвески.
Задняя подвеска ГАЗ‑12 – традиционная для тех лет: рессорная, с рычажными амортизаторами.
На ГАЗ‑12 стояла такая же, как на Победе ГАЗ-М20, трехступенчатая механическая коробка передач с синхронизаторами на второй и третьей скоростях.
Трансмиссия ГАЗ‑12 включала гидромуфту, которая позволяла трогаться с любой передачи и переключать скорости, не заботясь о плавной работе педалью сцепления. Но динамику автомобиля эта конструкция снижала.

Mercedes-Benz 300 семейства W186

  • Длина 4950 мм
  • Колесная база 3050 мм
  • Снаряженная масса 1780 кг

Немецкая новинка – первый после войны представительский немецкий седан, позднее получивший прозвище Adenauer, короче советского и американского аналогов примерно на 150 мм.

Mercedes-Benz 300 семейства W186
Mercedes-Benz 300 семейства W186
  • Двигатель рядный, 6‑цилиндровый
  • Рабочий объем 3 л (85×88 мм)
  • Степень сжатия 7,0
  • Мощность 115 л. с. при 4600 об/мин

На Mercedes-Benz 300 стоял двигатель самого скромного объема, мощность которого удалось сделать приемлемой благодаря двум карбюраторам.

Рамный Mercedes-Benz 300 и по массе – полный аналог Паккарда.
Коробка передач механическая четырехступенчатая.
У Мерседеса – независимая пружинная задняя подвеска с телескопическими амортизаторами и возможностью регулировки жесткости и клиренса автомобиля.

Packard 300 (c 1953 г. – Cavalier)

  • Длина 5532 мм
  • Колесная база 3225 мм
  • Снаряженная масса 1780 кг

Модель знаменитой американской фирмы по габаритам очень близка к советской машине.

Packard 300
Packard 300

  • Двигатель рядный, 8‑цилиндровый
  • Рабочий объем 5,4 л (89×108 мм)
  • Степень сжатия 7,0
  • Мощность 150 л. с. при 3600 об/мин

Выпускали и версию со степенью сжатия 7,8, мощностью 155 л. с. при 3600 об/мин. Packard с мотором в полтора раза мощнее советского был, безусловно, заметно динамичнее.

Packard 300, как и все американские аналоги, имел мощную раму с Х‑образным усилителем, но был немного легче, чем ГАЗ‑12.
Передняя подвеска Паккарда похожа на советскую: независимая, пружинная, но с телескопическими амортизаторами.
Задняя подвеска аналогична таковой на советской машине – зависимая, рессорная, но с телескопическими амортизаторами.
На Packard установили вакуумный усилитель тормозов. В 1954 году усилитель появился и на Мерседесе. ГАЗ‑12 такого устройства так и не дождался.
Стандартной коробкой передач на седане Packard 300 была механическая, трехступенчатая. По заказу предлагали версию с овердрайвом и двухступенчатый автомат Ultramatic.
Тормоза автомобилей конструктивно одинаковые – на всех колесах гидравлические, барабанные.
Геометрия и алгебра

ГАЗ‑12 ЗИМ с несущим кузовом – конечно, в определенной мере – передовая конструкция. Однако во всем остальном он технически отставал от аналогов. Конкурировать с ними на условных рынках ЗИМ мог только ценой.

Но вопрос прямой конкуренции в данном случае вообще не стоял – поскольку на внешних рынках ЗИМ не продавали.

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 2179
10.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
