Наш ЗИМ и новинки 1950‑х из Европы и США — кто круче?

Названо преимущество ГАЗ‑12 ЗИМ над западными ровесниками-одноклассниками

Начало 1950‑х – время бурного подъема мирового автопрома после окончания Второй мировой войны. В эти годы начали производство новых представительских автомобилей, включая конструктивно интересный советский ГАЗ‑12 ЗИМ.

ГАЗ‑12 ЗИМ

Длина 5530 мм

5530 мм Колесная база 3200 мм

3200 мм Снаряженная масса 1800 кг

Семиместный седан.

ГАЗ‑12 ЗИМ

Двигатель рядный, 6‑цилиндровый

рядный, 6‑цилиндровый Рабочий объем 3,5 л (81×110 мм)

3,5 л (81×110 мм) Степень сжатия 6,7

6,7 Мощность 90 л. с. при 3600 об/мин

Для автомобиля такого класса мощности мотора, в основе которого лежал предвоенный агрегат Dodge, было, конечно, мало. Но иного варианта у Горьковского автозавода не было.

Важная особенность ГАЗ‑12 – несущий кузов. По сути, аналогов со столь длинной базой и без рамы у советского седана не было. Тем не менее, масса немного выше, чем у одноклассников.

Передняя подвеска – независимая, пружинная, с рычажными амортизаторами, рычаги которых одновременно выполняли функцию верхних рычагов подвески. Задняя подвеска ГАЗ‑12 – традиционная для тех лет: рессорная, с рычажными амортизаторами.

На ГАЗ‑12 стояла такая же, как на Победе ГАЗ-М20, трехступенчатая механическая коробка передач с синхронизаторами на второй и третьей скоростях. Трансмиссия ГАЗ‑12 включала гидромуфту, которая позволяла трогаться с любой передачи и переключать скорости, не заботясь о плавной работе педалью сцепления. Но динамику автомобиля эта конструкция снижала.

Mercedes-Benz 300 семейства W186

Длина 4950 мм

4950 мм Колесная база 3050 мм

3050 мм Снаряженная масса 1780 кг

Немецкая новинка – первый после войны представительский немецкий седан, позднее получивший прозвище Adenauer, короче советского и американского аналогов примерно на 150 мм.

Mercedes-Benz 300 семейства W186

Двигатель рядный, 6‑цилиндровый

рядный, 6‑цилиндровый Рабочий объем 3 л (85×88 мм)

3 л (85×88 мм) Степень сжатия 7,0

7,0 Мощность 115 л. с. при 4600 об/мин

На Mercedes-Benz 300 стоял двигатель самого скромного объема, мощность которого удалось сделать приемлемой благодаря двум карбюраторам.

Рамный Mercedes-Benz 300 и по массе – полный аналог Паккарда.

Коробка передач механическая четырехступенчатая. У Мерседеса – независимая пружинная задняя подвеска с телескопическими амортизаторами и возможностью регулировки жесткости и клиренса автомобиля.

Packard 300 (c 1953 г. – Cavalier)

Длина 5532 мм

5532 мм Колесная база 3225 мм

3225 мм Снаряженная масса 1780 кг

Модель знаменитой американской фирмы по габаритам очень близка к советской машине.

Packard 300

Двигатель рядный, 8‑цилиндровый

рядный, 8‑цилиндровый Рабочий объем 5,4 л (89×108 мм)

5,4 л (89×108 мм) Степень сжатия 7,0

7,0 Мощность 150 л. с. при 3600 об/мин

Выпускали и версию со степенью сжатия 7,8, мощностью 155 л. с. при 3600 об/мин. Packard с мотором в полтора раза мощнее советского был, безусловно, заметно динамичнее.

Packard 300, как и все американские аналоги, имел мощную раму с Х‑образным усилителем, но был немного легче, чем ГАЗ‑12.

Передняя подвеска Паккарда похожа на советскую: независимая, пружинная, но с телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска аналогична таковой на советской машине – зависимая, рессорная, но с телескопическими амортизаторами.

На Packard установили вакуумный усилитель тормозов. В 1954 году усилитель появился и на Мерседесе. ГАЗ‑12 такого устройства так и не дождался. Стандартной коробкой передач на седане Packard 300 была механическая, трехступенчатая. По заказу предлагали версию с овердрайвом и двухступенчатый автомат Ultramatic.

Тормоза автомобилей конструктивно одинаковые – на всех колесах гидравлические, барабанные.

Геометрия и алгебра

ГАЗ‑12 ЗИМ с несущим кузовом – конечно, в определенной мере – передовая конструкция. Однако во всем остальном он технически отставал от аналогов. Конкурировать с ними на условных рынках ЗИМ мог только ценой.

Но вопрос прямой конкуренции в данном случае вообще не стоял – поскольку на внешних рынках ЗИМ не продавали.

