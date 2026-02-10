Наш ЗИМ и новинки 1950‑х из Европы и США — кто круче?
Начало 1950‑х – время бурного подъема мирового автопрома после окончания Второй мировой войны. В эти годы начали производство новых представительских автомобилей, включая конструктивно интересный советский ГАЗ‑12 ЗИМ.
ГАЗ‑12 ЗИМ
- Длина 5530 мм
- Колесная база 3200 мм
- Снаряженная масса 1800 кг
Семиместный седан.
- Двигатель рядный, 6‑цилиндровый
- Рабочий объем 3,5 л (81×110 мм)
- Степень сжатия 6,7
- Мощность 90 л. с. при 3600 об/мин
Для автомобиля такого класса мощности мотора, в основе которого лежал предвоенный агрегат Dodge, было, конечно, мало. Но иного варианта у Горьковского автозавода не было.
Mercedes-Benz 300 семейства W186
- Длина 4950 мм
- Колесная база 3050 мм
- Снаряженная масса 1780 кг
Немецкая новинка – первый после войны представительский немецкий седан, позднее получивший прозвище Adenauer, короче советского и американского аналогов примерно на 150 мм.
- Двигатель рядный, 6‑цилиндровый
- Рабочий объем 3 л (85×88 мм)
- Степень сжатия 7,0
- Мощность 115 л. с. при 4600 об/мин
На Mercedes-Benz 300 стоял двигатель самого скромного объема, мощность которого удалось сделать приемлемой благодаря двум карбюраторам.
Packard 300 (c 1953 г. – Cavalier)
- Длина 5532 мм
- Колесная база 3225 мм
- Снаряженная масса 1780 кг
Модель знаменитой американской фирмы по габаритам очень близка к советской машине.
- Двигатель рядный, 8‑цилиндровый
- Рабочий объем 5,4 л (89×108 мм)
- Степень сжатия 7,0
- Мощность 150 л. с. при 3600 об/мин
Выпускали и версию со степенью сжатия 7,8, мощностью 155 л. с. при 3600 об/мин. Packard с мотором в полтора раза мощнее советского был, безусловно, заметно динамичнее.
Геометрия и алгебра
ГАЗ‑12 ЗИМ с несущим кузовом – конечно, в определенной мере – передовая конструкция. Однако во всем остальном он технически отставал от аналогов. Конкурировать с ними на условных рынках ЗИМ мог только ценой.
Но вопрос прямой конкуренции в данном случае вообще не стоял – поскольку на внешних рынках ЗИМ не продавали.
