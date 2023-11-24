Гордость Родины: самый необычный советский лимузин

ГАЗ‑12 ЗИМ – представительский автомобиль, который продавали простым смертным

А ты разъезжаешь на ЗИМах!

Хорошо помню, как в начале 80‑х годов на площадку перед ГАИ, где рядами стояли Жигули, Москвичи и Запорожцы, владельцы которых ожидали постановки машин на учет, неспешно и вальяжно въехал черный блестящий ЗИМ. Возле редкости мгновенно собрались любопытные, а из машины вышел немолодой и явно обеспеченный выше среднего гражданин. Столь же спокойный, вальяжный и холеный, как совсем не новый, но в прекрасном состоянии огромный автомобиль.

Антиквариатом ЗИМ, выпуск которого прекратили к тому моменту уже больше двадцати лет назад, еще не воспринимали. В нем, скорее, видели некий шик и, если угодно, даже общественный вызов.

Именно за показное пижонство – этот самый вызов – ругал молодого члена подпольного синдиката, купившего ЗИМ, главарь этого самого синдиката в фильме сериала «Следствие ведут знатоки» под названием «Ответный удар», вышедшем в 1975 году: «А ты разъезжаешь на ЗИМах! Не можешь, как все, на Жигулях кататься?!».

Вот такой удивительный автомобиль ­сделали на Горьковском автозаводе за четверть века до выхода на экраны этого фильма.

Он нам не Buick!

Когда главному конструктору ГАЗа Андрею Липгарту в министерстве посоветовали, проектируя автомобиль классом выше Победы, но пониже ЗИС‑110, взять за основу американский Buick, он ответил, что поступит так только после письменного приказа. Шаг смелый. Ведь Липгарт решил сделать семиместный автомобиль длиной 5530 мм (на 865 мм длиннее Победы) с базой 3200 мм (на 500 мм больше) с несущим кузовом. А все американские аналоги имели рамы!

Еще когда в производство пошла Победа, переднюю подвеску и силовую конструкцию кузова которой заимствовали у немецкого Opel Kapitan, в планах завода уже фигурировала машина и класса Opel Admiral. Однако Admiral с базой 3165 мм тоже ведь был рамным.

ГАЗ‑12 с базой 3200 мм имел несущий кузов и подвески, унифицированные с ГАЗ-М20 (рисунок Владимира Носакова).

Но Липгарт понимал: рамный автомобиль получился бы тяжелым, а сухую массу ГАЗ‑12 запланировали всего в 1800 кг.

В Горьком был единственный более-менее подходящий для такой машины шестицилиндровый мотор объемом 3,5 л (82×110 мм) – аналог ГАЗ‑51, который уже ставили на грузовики. В основе этого агрегата лежала конструкция двигателя Dodge D5 второй половины 30‑х годов. Даже в форсированном варианте со степенью сжатия 6,7 двигатель развивал всего 90 л. с. при 3600 об/мин. И более тяжелый автомобиль получился бы совсем тихоходным. К тому же новую модель предстояло максимально унифицировать с Победой – по деталям двигателя, коробке передач, подвескам.

Длиннобазная Победа ГАЗ‑26 перед испытаниями.

Заложив несущий семиместный кузов, горьковчане рискнули и выиграли. Время показало, что даже изрядно поезженные ЗИМы сохраняли вполне приличную жесткость кузова – до тех пор, пока не прогнивали.

Макет будущего ГАЗ‑12.

Работы начали в 1948 году. Сделали четыре удлиненные Победы ГАЗ‑26 с закрытыми и открытыми кузовами. Одновременно прорабатывали стилистику ГАЗ‑12. Первый макет и образец выглядели довольно скучно, увеличенной Победой. Но это было только начало.

Заокеанские аналоги

Buick Roadmaster, 1948 год. Cadillac Series 62, 1948 год.

Pontiac Streamliner, 1948 год. Dodge Coronet, 1949 год.

В поисках жанра

Стилистика, за которую в первую очередь отвечал дизайнер Лев Еремеев, сильно поменялась. Кстати, при максимальной унификации с Победой все детали кузова и даже приборы в салоне были оригинальными.

Удлиненный кузов Победы на стапеле – будущий «мул», носитель агрегатов ГАЗ‑12.

Конечно, ГАЗ‑12 ЗИМ (Завод Имени Молотова – одного из ближайших соратников Сталина, а в 1948 году – министра иностранных дел) сделали под большим влиянием американского дизайна. Но в то время заокеанскую стилистику считали эталонной и многие западноевропейские компании. Не говоря уж о европейских филиалах американских концернов.

В ГАЗ‑12 без труда просматриваются черты автомобилей Cadillac, Dodge или Pontiac Streamliner, который, кстати, в качестве аналога участвовал вместе с ЗИМом в госиспытаниях.

Первый опытный образец ГАЗ‑12, 1948 год.

Решетка радиатора ГАЗ‑12 похожа на ту, что ставили на Cadillac, приборы – явно от Chevrolet 1942 года. Такие машины в стране хорошо знали, поскольку их поставляли в Союз в заметных количествах. Но в общем-то советский автомобиль походил на американских одноклассников примерно настолько же, насколько они были похожи друг на друга. Скажем, Ford на Dodge, а Chrysler – на Cadillac. Где-нибудь на стоянке в ряду заокеанских машин ГАЗ‑12 выглядел бы достойным аналогом, а вовсе не копией.

Дело техники

А вот первую в СССР гидромуфту в трансмиссии фактически скопировали с устройства Fluid Drive компании Chrysler. Муфта позволяла неосторожно работать педалью сцепления и трогаться даже с третьей передачи. Конечно, разгон машины снаряженной массой 1940 кг и так-то был, мягко говоря, не спортивным. Зато муфта сглаживала все рывки при переключениях.

ГАЗ‑12 получил гидромуфту в трансмиссии.

Позднее полушутя-полу­серьезно ЗИМ называли идеальным учебным автомобилем. Только надо было не забывать о ручном тормозе: ЗИМ, оставленной на уклоне просто на передаче, запросто мог укатиться.

Двигатель ГАЗ‑12 – 90‑сильный вариант мотора ГАЗ‑51.

Переднюю и заднюю колеи ЗИМа по сравнению с Победой увеличили: 1460/1500 мм против 1364/1362 мм. Но передняя подвеска сохранила конструкцию ГАЗ-М20, в первооснове – это подвеска седана Opel Kapitan. Характерная черта независимой пружинной схемы – верхние рычаги, выполняющие одновременно роль рычагов амортизаторов.

Подвеска ЗИМа – такая же, как у Победы.

Тормоза впервые в СССР получили по два цилиндра на каждое переднее колесо. Однако усилителя не было, и тормоза были не самой совершенной системой ГАЗ‑12. Особенно это стало заметно во времена, когда на улицах появились более динамичные и по разгону, и по торможению автомобили.

А еще, как подчеркивал некогда приятель, в семье которого ЗИМ жил больше трех десятилетий, это единственный советский автомобиль, в котором легко было разместить детскую коляску. Конечно, это свойство волновало лишь частных владельцев. Но ведь они были!

Хорошо сохранившийся серийный ГАЗ‑12 ЗИМ.

Продолжение истории ЗИМа ГАЗ-12 следует — заходите почаще!

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