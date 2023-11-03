Холодильник входит? За что в СССР любили этот Москвич

«За рулем» протестировал самый желаемый и редкий Москвич из СССР

Объем в холодильниках

Главные достоинства Москвича-427 лучше всего видны сзади. Именно за вместительность любили этот универсал, который с конца 1960-х и до появления ВАЗ-2102 был в стране единственным доступным для частников.

За тяжелой дверью багажника – огромное пространство. Сюда помещался самый большой по тем временам телевизор. И даже холодильник. Именно они служили в СССР главным мерилом вместительности автомобиля.

В отличие от стандартного седана Москвич-412, у которого запаска располагалась в багажнике, в универсале она находилась под крышкой в удобной нише, куда складывали инструмент и заодно запчасти. Ведь без набора деталей опытные автолюбители тогда не ездили. Особенно на дальние расстояния.

Горловина бензобака у Москвича-427 торчит неэстетично — снаружи, как у грузовика. И не запирается. Но для такого автомобиля это небольшой грех.

Уютно, но холодно

Для грузопассажирского универсала Москвич-427 и грузового фургона Москвич-434 сделали специальные шины 6.40х13.

В остальном Москвич-427 повторяет базовый 412-й. Дизайн, отделка, приборы и другие элементы – для 1960-1970-х годов выглядели пристойно даже по сравнению с зарубежными аналогами.

Опытные автолюбители шли на разные ухищрения, чтобы улучшить печку. Помогало, но несильно. В универсале проблемы отопления усугублялись размерами салона – больший объем надо было эффективнее обогревать.

Салон универсала такой же, как у базового Москвича-412

Окно в карбюраторе

Этот автомобиль называется Москвич-427ИЭ (исполнение экспортное). Такое обозначение все Москвичи получили после рестайлинга 1970 года, когда обрели иные решетку радиатора, бамперы, подфарники с отдельными оранжевыми указателями поворотов, а заодно прямоугольные фары производства ГДР.

Под капотом – стандартный мотор Москвич-412. Объем 1,5 л и мощность 75 л.с. — хорошее по тем временам соотношение.

Двигатель показал себя надежным и долговечным. Обслуживать и ремонтировать его было несложно. Клапаны регулировать — удобно и просто. Чугунные гильзы в алюминиевом блоке цилиндров нетрудно заменить. Поршневые кольца можно заменить даже не снимая мотора.

Из недостатков – место установки трамблера (прерывателя-распределителя зажигания). Прибор стоит очень низко — неудобно для регулировок. К тому же его часто заливало водой при проезде глубоких луж.

Карбюратор К-126Н – не самый современный прибор. Забавно, что одним из его немногочисленных достоинств считали окошко, через которое был виден уровень бензина в поплавковой камере. Потом автолюбители поняли, что если карбюратор нормальный, то и заглядывать в него незачем.

Двигатель Москвича-412 отличали высокие для объема 1,5 л мощность и надежность.

Легковой грузовик или кроссовер

Ход у Москвича-427 жестче, чем у седана. Шины и рессоры рассчитаны на повышенную нагрузку. При снаряженной массе 1100 кг паспортная грузоподъемность при четырех пассажирах – 100 кг, при двух – аж 250 кг. Это еще надо придумать, что 250-килограммовое сюда загрузить!

Едет легковой грузовичок так же, как и Москвич-412. Удобная посадка, прекрасный мотор. Конечно, если грамотно отрегулировать зажигание и карбюратор.

А вот коробка передач так себе. Ходы рычага великоваты и синхронизаторы слабые.

Тормоза для машин того времени сносные. Барабанные по кругу – с ненадежным гидровакуумным усилителем.

Зато клиренс – 193 мм! Москвич готов потягаться на проселке со многими современными кроссоверами.

Багажник у Москвича-427 очень вместительный и правильной формы. Запаска – под полом.

Достать дефицит!

Купить такой универсал было большой удачей для частника! Ведь Москичей-427 делали мало и шли они, в основном, в государственные структуры.

Как наши Москвичи делали за границей читайте тут

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