Свой среди чужих – как наши Москвичи делали за границей

Автомобили производства МЗМА (с 1968-го – АЗЛК) пользовались за рубежом устойчивым спросом. Некоторые, продаваемые за границей, очень сильно отличались от тех, что знали в Союзе.

Советская Elite

Москвичи-400 начали поставлять на экспорт в Финляндию еще в 1948-м. Дилер советских автомобилей в этой стране – фирма Konela – придумала местным Москвичам имя Elite.

Ведь слово Moskvitch финнам прочитать (тем более произнести) было очень трудно. Кстати, по той же причине Запорожец в Финляндии позже окрестили Ялтой (Yalta).

Всплеск интереса к Москвичам за рубежом начался в конце 1950-х с появлением модели 407. Часть таких машин с улучшенной отделкой салона, а потом и модель 403, отправляли за границу.

На заводе в Москве экспортные автомобили доводили особенно тщательно. Специально для поставок за границу сделали Москвич-408 с четырьмя фарами. Хотя такие машины продавали и в Союзе, а за рубеж шли и двухфарные автомобили.

Наш Москвич-407, превращенный в бельгийский Scaldia special de luхе.

Часть Москвичей-408 и -412 имели дополнительный хромированный декор. Но серьезных изменений в конструкцию не вносили.

Кстати, именно Москвич-408 стал первой моделью МЗМА с правым рулем. Этот автомобиль, а потом и Москвич-412, несколько лет неплохо продавался в Великобритании.

За границей Москвичи тоже лишь украшали дополнительным декором – колпаками и фирменными дилерскими шильдиками. В начале 1970-х в Великобритании предлагали машины и с модными тогда черными крышами. Но встречались и более серьезно переделанные зарубежные модификации.

Scaldia Diesel – Москвич-403 с двигателем Perkins.

Made in Za Graniza

В начале 1960-х спрос на Москвичи в Европе был настолько большим, что на заводе создали специальный машинокомплект Москвич-407К для сборки в Бельгии. Занимался этим один из крупнейших дилеров советских автомобилей в Европе компания Scaldia-Volga совместно с фирмой Sobimpex.

В Бельгии Москвичи назывались Scaldia, и продавали их в нескольких версиях. Самая нарядная была модель под названием Scaldia de luxe.

Но этим бельгийцы не ограничились. На часть моделей 403 и 408 монтировали дизельные двигатели Perkins. Агрегат рабочим объемом 1,6 л развивал 43 л.с. – всего на две силы меньше штатного бензинового мотора. Кроме того, такой Москвич по имени Scaldia 1600 diesel был очень экономичным.

Британский праворульный люксовый Москвич-408.

Британцы подошли к созданию собственных версий Москвичей с иной стороны. Когда в начале 1970-х Москвич-412 и его модификации стали хорошо продаваться в Великобритании, понадобилась и версия, которую завод серийно не делал, — пикап.

Пикапы АЗЛК строил лишь для внутренних нужд, а не в качестве товарных автомобилей. Британский дилер стал делать из фургонов собственные пикапы с кузовом, прикрываемым аккуратным тентом.

Гамма Москвичей в Великобритании включала пикап местного производства.

Финская фирма Konela пошла обратным путем: сделала из грузового Москвича грузопассажирский. Связано это было с налоговой спецификой Финляндии. Грузопассажирскими делали фургоны Москвич-426, врезая в боковины кузова стекла. Получился оригинальный трехдверный универсал, какого в СССР не выпускали и не видели.

Позже именно для Финляндии модернизировали ижевский пикап ИЖ-27151, выпуск которого начали в 1976-м. Ижевские Москвичи практически не экспортировали, поскольку завод не был подчинен министерству автомобильной промышленности.

Финский трехдверный универсал Elite pakettiauto.

Но ижевский завод, в отличие от АЗЛК, делал пикапы серийно. Поэтому именно он создал специальную экспортную версию ИЖ-27151-013-01 с удлиненным кузовом и задним свесом.

В Финляндии машина получила название Elite Pick Up. Такие ижевские пикапы поставляли и в Латинскую Америку.

Экспортный ИЖ-27151-013-01, он же Elite Pick-up.

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