Двухцветный кузов, дизель, маленькие колеса... – это Москвич? Да!

Москвич-407 (а потом и Москвич-403) был одним из самых успешных советских экспортных автомобилей. 407-й готовили даже к продаже за океаном.

Ходовой товар

Москвичи стали отправлять на экспорт еще с начала 1950-х. Первым был Москвич-400. Но резкий рост поставок в конце 1950-х – начале 1960-х обеспечила именно модель 407. Сочетание современного дизайна, неплохого 45-сильного мотора и низкой цены привлекло к машине внимание иностранных покупателей.

Москвичи-407 продавали не только в социалистических странах и в государствах Азии и Африки, где советские автомобили всегда были желанными и даже престижными. Москвичи экспортировали, в частности, в Швецию, Финляндию, Бельгию, Грецию, Австрию и даже во Францию.

В 1958-м за границу продали около 7000 Москвичей-407. А в 1962-м — почти 30 тысяч. До 1964 года сделали 295 тысяч Москвичей-407 и 116 тысяч из них экспортировали.

Именно для экспорта автомобили стали красить в два цвета – очень модная в те годы стилистика. Для завода это была головная боль - обеспечить точный, аккуратный переход между цветами сложно. Поэтому-то на Москвиче-407 и появился хромированный молдинг, отделяющий один колер от другого.

Рекламная съемка Москвича-407Э.

Экспортные автомобили особо тщательно доводили. Салоны Москвичей, предназначенных иностранцам, отделывали более дорогими материалами.

Москвич-407 стал первым советским автомобилем, ради которого провели специальную рекламную фотосессию с участием манекенщиц московского дома моделей.

Экспортные Москвичи-407Э отличались улучшенной отделкой салона.

Вперед, в США!

Осенью 1959 года лидер СССР Никита Хрущев встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Считается, что именно в их разговоре возникла тема автомобилей. Американский президент сказал, что неплохо бы продавать советские машины в США. Эйзенхауэр изрек даже, что хотел бы иметь Москвич на своем ранчо.

Разговор лидеров мало кто слышал. Тем не менее, МЗМА срочно получил задание подготовить Москвич для заокеанского экспорта. Машины особенно тщательно рихтовали, шлифовали все поверхности, окрашивали. Появилась даже американская фирма, планировавшая в ближайшее время продать в США 10 тысяч Москвичей и начать продажи в ближайшие два месяца.

В журнале Modern Mechanix появилась статья Russian Iron («Русское железо») о советских автомобилях, а корреспондент Assoсiated Press снялся за рулем Москвича в Нью-Йорке.

Москвич-407Э в Норвегии.

Но 1 мая 1960 года над территорией СССР сбили самолет-разведчик Фрэнсиса Пауэрса, и отношения США и СССР резко ухудшились. Впрочем, писали, что еще до этого министр торговли США заявил, что никогда не впустит советские автомобили в Штаты.

Есть версия, что у американской фирмы-экспортера возникли финансовые проблемы. Так или иначе, но экспорт в США не состоялся. А вот в другие страны только рос.

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