Экспортозамещение по-советски: как наши автомобили выпускали за границей

СССР экспортировал не только готовые автомобили, но и технологии их производства. Правда, без особой прибыли, поскольку это была помощь социалистическим странам Европы и Азии.

Победа ГАЗ-М20

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Первые Победы в Варшаве из деталей, поста­вляемых с ГАЗа, собрали еще в 1951 году. В 1930-е в Польше по лицензии выпускали итальянские малолитражки FIAT. Но после войны связи социалистической страны с капиталистическим концерном надолго прервались.

В 1951-м под именем Warszawa собрали всего 75 автомобилей ГАЗ-М20. За несколько лет из СССР в Польшу ввезли около 500 машинокомплектов. Параллельно в Варшаве шла локализация производства. С 1956 года все узлы, включая 50-сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач, делали уже в Польше.

В 1957 году польские седаны немного модернизировали — изменили детали отделки и подняли на 2 л.с. мощность. Но постепенно поляки преображали наш автомобиль все серьезней. В 1960-м усовершенствовали подвеску: поставили телескопические амортизаторы вместо рычажных. Улучшили тормоза — на передних колесах появились по два цилиндра.

Серьезно переработали устаревший нижнеклапанный двигатель.

На основе блока ГАЗ-20 (82×100 мм) сделали новый верхнеклапанный мотор, развивающий 70 л.с. Выпуск таких двигателей начали в 1962 году.

Первая польская Warszawa — точная копия нашей Победы.

С 1964-го делали уже сильно модернизированный автомобиль с выступающим багажником. Сначала под именем Warszawa 203, позднее — Warszawa 223.

Помимо седана, выпускали универсал, санитарный автомобиль на его базе и пикап. Автомобили Warszawa экспортировали в социалистические и развивающиеся страны. Была даже специальная экспортная версия с 52-сильным дизелем Perkins. Свернули производство, изготовив около 250 тысяч машин всех модификаций, лишь в 1973 году.

С некоторых пор появилась легенда о производстве Победы в Северной Корее, об автопроме которой (как и вообще о стране) известно мало. Видимо — миф. По крайней мере, ГАЗ к этому отношения не имел.

У поздней Warszawa 223 от ГАЗ-М20 осталось совсем немного.

ЗИС-150 и ЗИЛ-157

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Проходную первого автозавода Китая (First Automobile Works) построили в стиле московского автозавода имени Сталина.

На ЗИСе создали даже отдельное управление по строительству китайского завода и подготовке производства ЗИС-150.

Выпуск первого московского послевоенного грузовика в Китае начали в 1953-м под именем Jiefang — освобождение. А уже с 1958-го делали и полноприводный Jiefang-CA30 — копию трехосного ЗИЛ-157 с более простыми крыльями и решеткой радиатора.

ЗИС-150 отметился и румынской копией по имени SR-101. Выпуск наладили на машиностроительном завод Steagul Rosu (по-румынски — Красное Знамя) в городе Брашов (он тогда назывался Орашул-Сталин) после войны, когда Румыния стала социалистической.

Китайский Jiefang — немного упрощенная копия ЗИС-150.

Румынские автомобили с 95-сильным двигателем объемом 5,56 л не были точной копией советских, поскольку конструкцию приспособили к местным возможностям. Помимо базового бортового грузовика SR-101, делали самосвалы SR-109.

До 1958-го изготовили около 17 000 экземпляров. На шасси ЗИС-150 в Румынии строили и собственные автобусы по имени MTD, что расшифровывалось ни больше не меньше как «Мао Цзэдун».

Румынский вариант ЗИС-150 по имени SR-101.